Bank Pekao nie podjął jeszcze decyzji w sprawie podziału zysku za 2017 r., ale jest przygotowany, by móc wypłacić w tym roku maksymalną dywidendę za ub.r., poinformował prezes Michał Krupiński. >>>>

Bank Pekao przedstawi jeszcze w tym kwartale szczegółowe plany dotyczące otwierania nowych oddziałów zagranicznych, zapowiedział prezes Michał Krupiński. Bank analizuje otwarcie swoich biur w Nowym Jorku, w Londynie, być może w Azji. >>>>

Bank Pekao liczy, że 2018 r. będzie dobrym okresem z punktu widzenia jego działalności w zakresie bankowości inwestycyjnej - okres ten "zapowiada się obiecująco" na rynku fuzji i przejęć oraz IPO, poinformował prezes Michał Krupiński. >>>>

Impexmetal podpisał z niemiecką Achenbach Buschhutten dwie powiązane ze sobą umowy na dostawę i montaż nowej walcarki zimnej w Zakładzie Aluminium Konin za ok. 115 mln zł, podała spółka. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) w wyniku dokonania odpisów aktualizujących powstałych w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości majątku oraz spisania wydatków w koszty okresu pomniejszy wynik operacyjny i skonsolidowane wyniki operacyjne w IV kw. 2017 roku o ok. 776 mln zł, poinformowała spółka. >>>>

Selvita potwierdziła zamiar przeprowadzenia wtórnej oferty publicznej akcji, w której planuje zaoferować do 2,2 mln akcji nowej emisji i oczekuje, że pozyska 140 mln zł netto, podała spółka. Środki z emisji posłużą do realizacji strategii rozwoju na lata 2017-2021, której nadrzędnym celem jest wygenerowanie wzrostu spółki poprzez samodzielne finansowanie wczesnych faz badań nad innowacyjnymi lekami i komercjalizację projektów na późniejszych niż do tej pory etapach rozwoju. Przeprowadzenie oferty planowane jest w I kw. 2018 r. >>>>

Przychody Trans Polonia wyniosły 225,5 mln zł w 2017 r., co oznacza wzrost o 28% r/r, poinformowała spółka. Przychody w grudniu wyniosły 16,6 mln zł, tj. o 6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, dodano. >>>>

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Esotiq & Henderson udzieliło zarządowi upoważnienia do nabycia maksymalnie 446,7 tys. akcji własnych za maks. 21 mln zł, wynika z przyjętych uchwał. >>>>

Murapol wprowadził do sprzedaży kolejne etapy dwóch inwestycji - Murapol Nowy Bażantów w Katowicach oraz Murapol Śląskie Ogrody w Tychach, poinformowała spółka. Oferta grupy została powiększona o 294 mieszkania w Katowicach i 162 lokale w Tychach, dodano. >>>>

Statima chce zadebiutować na GPW w 2018 r., choć ostateczną decyzję uzależnia od warunków rynkowych, poinformował prezes Michał Konieczny. Spółka uruchomiła serwis internetowy gapowicze.pl, który wesprze proces windykacji, dodano. >>>>