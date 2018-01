Unified Factory ma 524 abonamentów SaaS, liczy na wysoką dynamikę w 2018



Warszawa, 22.01.2018 (ISBnews) - Unified Factory oczekuje wysokiej dynamiki pozyskiwania nowych klientów oraz zwiększania przychodów z modelu Software-as-a-Service (SaaS), który jest potencjalnie najbardziej marżowym segmentem biznesu spółki, poinformował prezes Unified Factory Maciej Okniński. Strategiczne znaczenie w realizacji tych planów może mieć umowa z Netią, którą spółka obecnie negocjuje.

"Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2017 roku Unified Factory poszerzyła swoją ofertę o globalną wersję produktu UF EASY oferowaną w modelu SaaS. UF EASY umożliwia korzystanie z dowolnej międzynarodowej numeracji telefonicznej i jest dostępny także z poziomu aplikacji mobilnej. Na koniec 2017 roku spółka sprzedawała w tym kanale 524 abonamentów dzięki czemu przekroczyła prognozę o blisko 25% (prognoza zakładała pozyskanie 400 użytkowników)" - czytamy w komunikacie.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z dynamiki, z jaką rozwija się UF EASY. To dowód, iż oferowane w nim funkcjonalności integrujące różne kanały komunikacji w jednym narzędziu spełniają oczekiwania klientów, a sam produkt jest konkurencyjny dla najlepszych rozwiązań światowych. Stanowi to dla nas dobry prognostyk na kolejne 12 miesięcy, w trakcie których chcielibyśmy co najmniej utrzymać dynamikę zdobywania nowych klientów oraz zwiększać przychody z modelu SaaS, potencjalnie najbardziej marżowego segmentu naszego biznesu. Strategiczne znaczenie w realizacji tych planów może mieć dla nas umowa z Netią, którą obecnie negocjujemy" - powiedział Okniński, cytowany w komunikacie.

Od stycznia br., zespół Unified Factory wzmocnił Marcin Mikołajczyk, który będzie odpowiedzialny za globalny rozwój produktu UF EASY. Posiada on blisko 20-letnie doświadczenie zdobyte zarówno w branży telekomunikacyjnej, jak i zarządzaniu projektami e-commerce o wartości przychodów sięgających kilkudziesięciu milionów złotych rocznie, podano także.

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

