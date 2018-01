Agora sprzedaje nieruchomości w Gdańsku za łącznie 8,65 mln zł netto



Warszawa, 22.01.2018 (ISBnews) - Agora zawarła warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni ok. 347 m2 w Gdańsku wraz z prawem własności budynku administracyjno-mieszkalnego o powierzchni netto ok. 1 508 m2, podała spółka. Łączna cena sprzedaży wyniesie 8,65 mln zł netto, a pozytywny wpływ tej transakcji na wynik operacyjny Grupy Agora w I kwartale 2018 r. wyniesie ok. 5,6 mln zł.

"Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży zostało zaplanowane do 20 lutego 2018 r. Decyzja o sprzedaży nieruchomości wynika z faktu, iż spółka nie wykorzystuje efektywnie całej powierzchni nieruchomości na działalność operacyjną. W opinii spółki optymalnym rozwiązaniem będzie najem powierzchni biurowej dostosowanej do aktualnej skali działalności spółki w Gdańsku" – czytamy w komunikacie.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV.

