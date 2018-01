Do tej pory na terenie kraju obowiązywał trzeci stopień zagrożenia w czteropunktowej skali.

Premier Charles Michel powiedział, że zmniejszono stopień zagrożenia z trzech do dwóch w czteropunktowej skali. Zagrożenie spadło z "poważnego" do "średniego", co oznacza, że atak jest raczej mało prawdopodobny niż prawdopodobny.

"Jednak drugi stopień po atakach nie jest taki sam, jak drugi stopień przed atakami" - powiedział premier Michel na konferencji prasowej, podkreślając, że "w ostatnich latach rozwinęła się w kraju kultura bezpieczeństwa".

Belgijscy żołnierze będą w dalszym ciągu patrolować ulice, lecz będzie ich mniej.

Według szefa rządowego centrum analizy zagrożeń (OCAM) Paula Van Tigchelta, choć atak (terrorystyczny) w Belgii jest mniej prawdopodobny, nie oznacza to wcale, że nie ma żadnego zagrożenia.

"Tak zwany kalifat już w Iraku i Syrii nie istnieje. Państwo Islamskie nie jest już takie atrakcyjne" - przypomniał.

Stan podwyższonego zagrożenia terrorystycznego w różnym stopniu utrzymywał się w Belgii od czasu ataków w Brukseli w marcu 2016 roku.

Islamscy ekstremiści przeprowadzili wówczas serię trzech skoordynowanych zamachów bombowych. Dwa z nich miały miejsce na lotnisku Zaventem w Brukseli, a jeden na stacji metra Molenbeek. W atakach zginęły 32 osoby, w tym jedna z Polski, oraz trzech zamachowców samobójców; ponad 300 osób zostało rannych.

Do kolejnej, nieudanej próby zamachu doszło w czerwcu ubiegłego roku na brukselskim Dworcu Centralnym. Zamachowcowi nie udało się wówczas skutecznie zdetonować ładunku wybuchowego, zginął zastrzelony przez jednego z żołnierzy patrolujących dworzec.

Od marca 2016 roku uzbrojone patrole wojskowe, głównie komandosów, stały się codziennym widokiem na ulicach Brukseli i innych belgijskich miast. W pobliżu budynków administracji publicznej oraz ważnych centrów komunikacyjnych często stały też opancerzone pojazdy wojskowe.

Belgijskie siatki terrorystyczne odpowiedzialne za zamachy w Brukseli tworzą głównie radykałowie islamscy pochodzenia marokańskiego. (PAP)