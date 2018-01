Włochy: Eksperci: w zeszłym roku trzęsienie ziemi średnio co 12 minut

Źródło: PAP

Średnio co 12 minut we Włoszech w zeszłym roku dochodziło do trzęsienia ziemi - ogłosił w poniedziałek krajowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii. Podał, że w 2017 roku zarejestrowano łącznie prawie 44,5 tysiąca wstrząsów, trzy razy więcej niż w 2015 r.