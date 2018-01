- Niemieccy klienci pokochali złoto. To jest niewątpliwy fakt. W tym roku prognozuje się, że w Niemczech klienci indywidualni kupią ok. 120 ton czystego kruszcu. W Polsce dla odmiany według różnych szacunków będzie to miedzy 7 a 10 ton. W związku z tym widać jak duży dystans między nami jest - mówi newsrm.tv Michał Tekliński, Grupa Goldenmark.

Bum na złoto w Niemczech rozpoczął się w 2008 roku i od tego czasu zainteresowanie kruszcem nie słabnie. Tylko w trzecim kwartale zeszłego roku fundusz ETC-AUM posiadał aż 252 tony kruszcu, co odpowiada prawie 10 miliardom euro. Niemiecki bank centralny zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem posiadania złota.

- Jak pokazuje doświadczenie dywersyfikacja majątku pomiędzy różnego rodzaju aktywa, w tym spora część w złocie, sprawdza się doskonale. Stereotyp niemieckiego emeryta nie bierze się z niczego.

Niemcy na starość mają z czego korzystać, mogą podróżować po całym świecie. Takie podejście jakie reprezentują niemieccy klienci jest bardzo dobre. Wszyscy, którzy lokują środki w złocie widzą, że to jest coś co zawsze im się przyda. Na co można popatrzeć, a w sytuacji kiedy będzie to konieczne po prostu skorzystać. To jest bardzo dobre racjonalne podejście - wyjaśnia Michał Tekliński.

Wypowiedź: Michał Tekliński, Grupa Goldenmark.

