"Prezydent Andrzej Duda w tym roku będzie po raz pierwszy osobiście uczestniczył w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. To będzie długi i bardzo intensywny pobyt" - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

We wtorek wieczorem prezydent weźmie udział w obiedzie z udziałem głów państw oraz szefów najważniejszych światowych instytucji gospodarczych i finansowych. "To będzie pierwsza okazja do tego, żeby podjąć rozmowy nieformalne, bo Davos to przede wszystkim są kuluary i rozmowy osobiste liderów" - zauważył Szczerski.

Poinformował, że prezydent weźmie także udział w kilku panelach dyskusyjnych, otwartych i zamkniętych. Jak podkreślił, Andrzej Duda podczas dyskusji w formule zamkniętej będzie rozmawiał o sytuacji na Bliskim Wschodzie z liderami tego regionu.

"Formuła zamknięta jest po to, żeby można było szczerze porozmawiać na temat politycznych i ekonomicznych wyzwań, które stoją przed regionem; oczywiście także o problemie migracji i jej skutków" - powiedział prezydencki minister.

Andrzej Duda weźmie też udział w dyskusji otwartej, w czasie której będzie mówił o rozwoju infrastruktury europejskiej. "Prezydent będzie miał wystąpienie łączące koncepcję +Jednego pasa, Jednego Drogi+, bo w tym panelu będzie uczestniczyła także delegacja chińska, z dyskusją o Trójmorzu" - dodał minister. Zaznaczył, że Polska może odgrywać istotną rolę w chińskim projekcie.

Chińska inicjatywa "Jednego Pasa, Jednej Drogi" zakłada budowę połączeń drogowych między Chinami, a pozostałymi krajami, a także rozbudowę sieci portów i infrastruktury transportu morskiego. Trójmorze to zainicjowana przez prezydenta Dudę idea budowy połączeń infrastrukturalnych między państwami leżącymi wokół Morza Bałtyckiego, Adriatyckiego i Czarnego.

Andrzej Duda weźmie też udział w panelu razem z prezydentami Litwy Dalią Grybauskaite i Ukrainy Petrem Poroszenką oraz komisarzem UE ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannesem Hahnem, poświęconym znaczeniu i roli Europy Środkowej i Wschodniej dla polityki, gospodarki i bezpieczeństwa świata.

"Udało nam się wprowadzić do programu Światowego Forum Ekonomicznego w Davos wątek środkowoeuropejski. To będzie dyskusja, która ma pokazać znaczenie naszego regionu i jego aspiracji dla globalnej polityki w zakresie gospodarki, bezpieczeństwa i relacji międzypaństwowych" - powiedział szef gabinetu prezydenta.

Prezydent weźmie też udział w zamkniętym spotkaniu z prezesem Googla Sundarem Pichai, na którym będzie grono osób zajmujących się nowoczesnymi technologiami - powiedział Szczerski.

Andrzej Duda będzie też honorowym gościem imprezy organizowanej przez bank Pekao S.A. Według Szczerskiego, jest tradycją, że prezydenci podczas pobytu w Davos osobiście wspierają polskie firmy, które uczestniczą w Forum.

"Prezydent chce wesprzeć polski bank, bank Pekao S.A. w jego działaniach gospodarczych, dlatego weźmie udział w spotkaniu zorganizowanym przez bank dla inwestorów obecnych i potencjalnych. To spotkanie ma promować Polskę jako miejsce dla inwestycji, dla partnerstwa gospodarczego" - powiedział Szczerski.

Jak poinformował, zaplanowano też szereg spotkań bilateralnych Andrzeja Dudy. Prezydent spotka się m.in. z królem Jordanii Abdullahem II. "To nasz bardzo ważny partner na Bliskim Wschodzie, z którym Polska i prezydent osobiście ma bardzo rozbudowane kontakty" - powiedział prezydencki minister.

Zaznaczył, że Polska jako członek Rady Bezpieczeństwa ONZ musi się obecnie dużo bardziej niż wcześniej angażować politycznie w dyskusję na temat m.in. problemów Bliskiego Wschodu.

Andrzej Duda spotka się też z prezydentem Serbii Aleksandrem Vucziciem. "Bałkany Zachodnie są jednym z ważniejszych w najbliższym czasie priorytetów Unii Europejskiej, a prezydent Duda zawsze mówił, że drzwi do UE powinny pozostać otwarte" - zaznaczył minister.

Prezydent będzie też rozmawiał z obecnym przewodniczącym Unii Afrykańskiej, którym jest prezydent Gwinei Alpha Conde. "Kontynuujemy w ten sposób przesłanie, że zarówno polski biznes, jak i Polska jako państwo w sensie politycznym są zainteresowane ekspansją na wschodzące na rynki afrykańskie" - dodał Szczerski.

Szef gabinetu prezydenta zaznaczył, że celem wizyty Andrzeja Dudy w Davos jest pokazanie Polski jako ważnego ogniwa bezpieczeństwa międzynarodowego i rozwoju gospodarczego Europy, a także ważnego ogniwa równowagi europejskiej, jeśli chodzi o rozwój.

Szczerski podkreślił, że Polska chce być krajem, który będzie sprzyjał wolnemu rynkowi i rozwojowi gospodarczemu Europy poprzez lepszą integrację w ramach UE oraz gwarantowanie bezpieczeństwa.