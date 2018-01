Soho Development nadal jest w kontakcie z potencjalnym chętnym na dwie spółki



Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Soho Development nadal jest w biznesowym kontakcie z China Everbright International Limited, potencjalnym kupującym w transakcji sprzedaży spółek Recycling Park oraz Recycling Park Kamionka, podała spółka.

"Jednakże z uwagi na nieprzewidywane zmiany w zarządzie potencjalnego kupującego rozmowy w sprawie sprzedaży wróciły do fazy wstępnej oraz musi nastąpić ponowny przegląd założeń i warunków ewentualnej transakcji" - czytamy w komunikacie.



List intencyjny między stronami został podpisany 19 lipca 2017 r. W okresie do 19 stycznia 2018 r. potencjalnemu kupującemu przysługiwało prawo wyłączności na negocjacje w zakresie transakcji, przypomniano także.

"Na chwilę obecną zarząd nie jest w stanie ocenić szans na wynegocjowanie i sfinalizowanie transakcji" - podsumowano.

Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku. W całym 2017 roku sprzedała 345 lokali wobec 257 lokali rok wcześniej.



