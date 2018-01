Asseco wdrożyło na GPW system dostępowy do platformy obrotu UTP



Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Asseco wdrożyło na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) system dostępowy do platformy obrotu UTP, podała spółka.

"W pierwszym dniu sesyjnym 2018 roku, Asseco Poland wdrożyło na GPW system PROMAK TS. Giełda Papierów Wartościowych przedstawiła klientom innowacyjne rozwiązanie dostępne w formie dedykowanej aplikacji pod nazwą TradeApp oraz w wersji internetowej jako WebTradeApp. Nowy system to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań do obsługi handlu instrumentami finansowymi, które spełnia wymogi obowiązującej dyrektywy unijnej MIFID II. Daje ono inwestorom dostęp do rynków GPW oraz pełną kontrolę transakcji" - czytamy w komunikacie.

System TradeApp pozwala domom maklerskim na szybki dostęp do bieżącej informacji rynkowej oraz zarządzanie zleceniami. W efekcie przekłada się to na wydajną i szybką komunikację z rynkiem oraz sprawne zawieranie transakcji. Nowe rozwiązanie, dzięki możliwości wyboru przez uczestników giełdy sposobu dostępu do systemu transakcyjnego UTP poprzez dedykowaną aplikację lub globalną sieć internetową, umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcjonalności w dowolnym miejscu czasie, podano także.

"Asseco od lat tworzy oprogramowanie dla uczestników rynku kapitałowego, ale po raz pierwszy mogliśmy współpracować z Giełdą Papierów Wartościowych. To dla nas bardzo duże wyróżnienie, ale także cenne doświadczenie. Instytucja tworząca parkiet ma swoją specyfikę, którą należy wziąć pod uwagę przy realizacji projektu - są to przede wszystkim niezwykle wysokie wymogi w zakresie bezpieczeństwa informatycznego stosowanych rozwiązań. Dodatkowo, mieliśmy do czynienia z dużą presją czasu, związaną z wejściem w życie dyrektywy MIFID II. Udane wdrożenie projektu dowodzi, że nawet w okresie wprowadzania istotnych zmian regulacyjnych można skutecznie wdrażać nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz budować dodatkową wartość dla uczestników rynku" - powiedział dyrektor Pionu Rynku Kapitałowego Asseco Poland Artur Trunowicz, cytowany w komunikacie.

"Nowy system uważamy za nowoczesny i efektywny - spełnia on wymogi obowiązującej dyrektywy unijnej MIFID II i dorównuje ofercie udostępnianej klientom przez nowoczesne giełdy światowe, takie jak London Stock Exchange. Od początku 2018 roku, klienci GPW zyskali dostęp do bieżącej informacji rynkowej, zarządzania zleceniami i poziomem ryzyka biura maklerskiego. System TradeApp to świadectwo dążenia warszawskiej giełdy - lidera w regionie Europy Środkowo -Wschodniej – do technologicznej doskonałości" - powiedział członek zarządu GPW Dariusz Kułakowski, cytowany w komunikacie.

Przez najbliższe 3 lata Asseco Poland będzie również odpowiedzialne za dostarczenie usług serwisowych.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)