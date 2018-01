Pytany przez dziennikarzy o cele i oczekiwania prezydenta Andrzeja Dudy w związku z udziałem w Forum, Szczerski podkreślił, że Davos to "takie miejsce, gdzie po prostu załatwia się interesy". "Również prezydent leci do Davos w interesach i (...) będzie robił interesy dobre dla Polski" - zapewnił.

Jak zaznaczył, Andrzej Duda będzie "lobbował za polskim interesem", zarówno w kwestiach politycznych, jak i gospodarczych. Tematy polityczne - dodał - będą poruszane m.in. przy okazji spotkań prezydenta z komisarzem UE ds. rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa Johannesem Hahnem, prezydentami: Ukrainy, Litwy i Serbii oraz królem Jordanii, a także na "niezwykle ważnym" - zdaniem Szczerskiego - "zamkniętym panelu dot. w ogóle polityki bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie", w którym zapowiadany jest udział m.in. premiera Izraela Benjamina Netanjahu.

Z kolei problematyka gospodarcza - mówił Szczerski - obejmować ma m.in. kwestie infrastruktury w regionie środkowoeuropejskim oraz dyskusje z przedstawicielami wielkich firm zainteresowanych inwestowaniem w Polsce, "jak chociażby Google". Szef gabinetu prezydenta nawiązał w ten sposób do planowanego udziału prezydenta w zamkniętym spotkaniu z prezesem Googla Sundarem Pichai.

"To bardzo ważne, że udało nam się wprowadzić w ogóle do tematyki Davos kwestie infrastruktury regionalnej w Europie Środkowej i w kontekście +Jednego Pasa, Jednego Szlaku+, ale także w kontekście Trójmorza. Po raz pierwszy w Davos będzie taki duży komponent środkowoeuropejski - na wniosek i na prośbę prezydenta Andrzeja Dudy" - zaznaczył prezydencki minister.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbędzie się w dniach 23-26 stycznia. Polskę reprezentować będą zarówno prezydent Duda, jak i premier Mateusz Morawiecki.

Do szwajcarskiego kurortu pod koniec stycznia co roku zjeżdżają światowi przywódcy polityczni, prezesi największych firm i organizacji pozarządowych oraz intelektualiści. Davos to nie tylko konferencja naukowa, ale także okazja do nieformalnych rozmów światowych liderów politycznych i biznesowych. Forum obejmuje kolacje i panele dyskusyjne, dotyczące globalnych trendów społecznych i gospodarczych.

