"Kompozytowe paliwo węglowe” to tymczasowa nazwa produktu, który powstaje dzięki technologii opracowanej w start-upie PiMerge. Jest to brykiet węglowy o jakości ekogroszku, nadający się do spalania w najwyższej klasy kotłach. Powstaje dzięki wykorzystaniu węglowych odpadów, czyli mułów i flotokoncentratów. To właśnie m.in. one - stosowane w prymitywnych paleniskach - odpowiadają za powstawanie smogu. Prezes spółki PiMerge Sławomir Szafert wskazał, że technologią interesują się światowe koncerny m.in. z Australii.

Z kolei spółka Scanway oferuje technologię zaawansowanego monitoringu otoczenia w tym obiektów przemysłowych. Przy zastosowaniu w segmencie energetycznym może ona poprawić zarówno operacyjne zdolności elektrowni i elektrociepłowni do wytwarzania energii elektrycznej, jak i monitorować sieci średnich i niskich napięć. W przypadku ograniczenia awaryjności infrastruktury, którą energia elektryczna przesyłana jest do odbiorców końcowych, wzrośnie bezpieczeństwo dostaw do klientów w gospodarstwach domowych i firmach.

Scanway i PiMerge to dwie pierwsze spółki, z którymi PGE Ventures podpisała umowy inwestycyjne.

"Pierwsze inwestycje kapitałowe PGE Ventures są dowodem konsekwentnie realizowanego planu inwestycyjnego funduszu oraz całej Grupy Kapitałowej PGE, która w swojej strategii biznesowej postawiła na innowacyjność oraz dywersyfikację źródeł przychodu. Inwestycje w dwie spółki wpisują się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i świadczą o innowacyjnym podejściu Grupy PGE do wdrażania nowych modeli biznesowych. PGE Ventures wejdzie w posiadanie udziałów spółek, których innowacyjne technologie mogą mieć strategiczne znaczenie dla całego sektora energetycznego w Polsce" – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PGE Henryk Baranowski.

"Potencjał rozwoju rynków dla produktów oferowanych przez PiMerge i Scanway był jednym z głównych czynników decydujących o naszym zaangażowaniu kapitałowym. Obie spółki reprezentowane są przez zespoły profesjonalistów z wysokimi kompetencjami i odpowiednim doświadczeniem, by zaistnieć nie tylko na rynku polskim, ale i zagranicznym. Bardzo pozytywnie oceniamy cały proces inwestycyjny, który przeszliśmy z PiMerge i Scanway. Cieszymy się, że negocjacje finalnie doprowadziły do podpisania umów inwestycyjnych" – dodał prezes PGE Ventures Piotr Czak.

Grupa PGE zamierza do 2020 r. przeznaczyć ok. 400 mln zł na obszar badań, rozwoju i innowacji. Połowa tych funduszy to środki własne, a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. 50 mln rocznie, które grupa zamierza zainwestować ze środków własnych, zostanie przeznaczone na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych. Inwestycjami kapitałowymi w start-upy zajmuje się spółka PGE Ventures, będąca specjalistycznym funduszem CVC, a inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju spółka PGE Nowa Energia.

