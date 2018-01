Źródło: PAP

Rząd przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - poinformowało we wtorek CIR. Nowe przepisy m.in. dostosowują polskie prawo do rozwiązań przyjętych w UE, m.in. określając, kiedy może dojść do wstrzymywania transakcji i zablokowania rachunków.