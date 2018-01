Gdański oddział GDDKiA poinformował, że we wtorek „została wybrana najkorzystniejsza oferta na realizację odcinka drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej między Luzinem a Szemudem”. Konsorcjum firm Societá Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. (lider), INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A. oraz spółek NDI zamierza zaprojektować i zbudować 10,26 km odcinek drogi za 324,9 mln zł. Firmy zadeklarowały, że zrealizują inwestycję w ciągu 34 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) oraz zapewnią 10 lat gwarancji jakości na elementy infrastruktury.

W przetargu na budowę tego odcinka wpłynęło dziesięć ofert. Najtańszą złożyło włosko-polskie konsorcjum, według najdrożej oferty – budowa miała kosztować 505,8 mln zł. Zamawiający, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przewidział na to zadanie prawie sto milionów więcej, czyli 424,3 mln zł.

Teraz komisja przetargowa oczekuje 10 dni na ewentualne odwołania od decyzji. W tym czasie dokumentacja przetargowa zostaje przesłana do kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po pomyślnym przeprowadzeniu tego etapu można będzie podpisać umowę z wybranym wykonawcą.

Początek tego odcinka trasy znajduje się za węzłem Luzino, a koniec - za węzłem Szemud. Droga ekspresowa między Luzinem a Szemudem będzie miała ok. 10,26 km długości, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjnego postoju. W ramach tego zadania zostanie wybudowany jeden węzeł drogowy ─ „Szemud”.

W ubiegłym tygodniu GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na budowę odcinka drogi ekspresowej S6 z Gdyni do Szemudu. Wybrano ofertę firmy Pol-Aqua, która zadeklarowała, że ponad 20 km. odcinek drogi zaprojektuje i zbuduje za 817 mln zł. Na trasie zostaną wybudowane trzy węzły drogowe: „Koleczkowo”, „Chwaszczyno” zespolony z „Gdynia Dąbrowa” oraz rozbudowany węzeł „Gdynia Wielki Kack”.

Trwa jeszcze postępowanie przetargowe dotyczące odcinka S6 między Luzinem (z węzłem) a Bożympolem Wielkim o długości 10,4 km.

Budowa ok. 42 km drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej na odcinku z Gdyni do Bożegopola Wielkiego stanowić będzie tylko część drogi, o realizację której od wielu lat apelują samorządy i mieszkańcy północnej części województwa pomorskiego. Toczą się rozmowy dotyczące możliwości realizacji brakującego odcinka trasy w kierunku Słupska i Koszalina.

