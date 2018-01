ING Bank Śląski uruchomił trzecią edycję programu Akcelerator ING



Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - W ING Banku Śląskim ruszyła trzecia edycja programy Akcelerator ING, który powstał, by rozwijać nowatorskie pomysły i przekształcać je w produkty i usługi, poinformował bank.

"Doświadczenia z poprzednich edycji Akceleratora pokazują, że ten program działa. Dzięki współpracy biznesu i centrum innowacji w naszym banku rozwiązania z akceleratora trafiają do konkretnych jednostek do dalszego rozwoju. Niedawno w ING wdrożyliśmy jedno z nich - zarządzanie fakturami kosztowymi w ramach ING księgowość dla przedsiębiorców w Moim ING" - powiedziała chief innovation officer Małgorzata Jarczyk-Zuber, cytowana w komunikacie.

W obecnej edycji programu działa siedem zespołów.Trzecia edycja zostanie zakończona po 14 tygodniach - podczas Final Demo Day, na których zespoły zaprezentują swoje rozwiązania sponsorom oraz zarządowi banku, dodano.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem Grupy wyniosły 117,48 mld zł na koniec 2016 r.

(ISBnews)