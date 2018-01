Unified Factory podtrzymał prognozę 12,1 mln zł zysku netto za 2018 r.



Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Unified Factory potwierdził prognozy na 2018 r., które zakładają osiągnięcie 12,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 22,38 mln zł EBITDA, oraz 55,26 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, poinformowała spółka.

"Prognoza została opracowana w oparciu o założenia budżetu zaplanowanego na 2018 rok, który uwzględnia przewidywaną sprzedaż, strukturę kosztów oraz planowaną liczbę realizowanych wdrożeń w oparciu o dane historyczne, doświadczenie rynkowe oraz przewidywany rozwój ekspansji na rynkach zagranicznych" - czytamy w założeniach do potwierdzenia prognozy.

Prognoza została opracowana w oparciu o założenie zrealizowania ok. 350 wdrożeń platformy Customer Service Automation w 2018 roku, dodano.

"Niższa, w stosunku do wcześniejszych podanych założeń, ilość planowanych wdrożeń wynika z zauważalnego trendu wzrostu wartości pojedynczego wdrożenia oraz rosnącej ilości płatnych abonamentów produktu UF EASY dedykowanego dla małych i średnich klientów (system do zintegrowanej komunikacji w modelu SaaS)" - czytamy dalej.

Prognozowany poziom wyników finansowych zostanie osiągnięty dzięki przyspieszeniu sprzedaży w Polsce oraz kontynuacji trendu rosnącej sprzedaży na rynkach zagranicznych, dodano.

"Prognoza została przygotowana w oparciu o założenie, iż dzięki środkom pozyskanym z programu emisji obligacji, spółka posiada środki finansowe wystarczające do zrealizowania programu inwestycyjnego o wartości 15 mln zł" - czytamy również.

Zarząd Unified Factory będzie dokonywał bieżącej oceny przebiegu realizacji prognozy na podstawie realizacji budżetu i aktualizacji założeń będących podstawą prognozy, podsumowano.

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)