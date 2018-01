GUS: Liczba urodzeń żywych wzrosła do 403 tys. w 2017 roku



Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Liczba urodzeń żywych zarejestrowanych w 2017 r. wzrosła o ok. 20 tys. r/r i wyniosła 403 tys., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Ze wstępnych danych wynika, że w 2017 r. zarejestrowano 403 tys. urodzeń żywych, tj. o ok. 20 tys. więcej niż w poprzednim roku; współczynnik urodzeń wzrósł o 0,6 pkt do 10,5‰" - czytamy w informacji.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówiła wcześniej, że liczy na urodzenie się co najmniej 400 tys. dzieci w 2017 r.

(ISBnews)