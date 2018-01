Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Tendencje na rynku kredytowym i depozytowym są pochodną niskich stóp procentowych. Zachęcają one do zadłużania się, a zniechęcają do zakładania lokat terminowych (ich wartość spadła o ponad 20 mld zł, zwiększyła się wartość depozytów bieżących).