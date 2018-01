"W ponad dwudziestoletniej historii, firma Solaris Bus & Coach S.A przyzwyczaiła do regularnego poszerzania oferty o kolejne innowacyjne pojazdy. W 2006 roku, jako pierwszy europejski producent, wprowadziła do produkcji seryjnej autobus z napędem hybrydowym, a od 2011 posiada w ofercie elektrobusy. Najnowszym projektem, nad którym pracuje Biuro Badań i Rozwoju firmy Solaris jest dwuprzegubowy trolejbus o długości 24 metrów" - czytamy w komunikacie.



Zakończenie produkcji dwuprzegubowego trolejbusu planowane jest na połowę 2018 roku. Następnie zostanie on przetransportowany na jazdy testowe do wybranych europejskich miast, podczas których pojazd podróżujący pod trakcją trolejbusową będzie przechodził badania homologacyjne dopuszczające go do ruchu pasażerskiego, podano także.



"Najnowszy produkt Solarisa będzie pojazdem bardzo zaawansowanym technicznie. Napęd stanowić będą dwa silniki trakcyjne, napędzające dwie osie napędowe. Zamontowany w trolejbusie pakiet baterii o pojemności 94 Ah (58 kWh) ładowany będzie podczas jazdy z trakcji trolejbusowej poprzez stosowany tradycyjnie w trolejbusach pantograf dwupolowy. Energia zgromadzona w bateriach wykorzystywana będzie z kolei do zasilania napędu, gdy trolejbus znajduje się poza trakcją elektryczną. Aby ułatwić manewry w ruchu miejskim, czwarta oś pojazdu będzie skrętna. Pojazd, o unikatowym układzie drzwi 2-2-2-2-2, wyposażony zostanie ponadto m.in. w elektryczne wspomaganie układu kierowniczego" - czytamy dalej.



Ponadto klimatyzowane miejsce pracy kierowcy wyposażone będzie w ogrzewany i wentylowany fotel z obrotnicą umożliwiający dobór najbardziej ergonomicznej pozycji. Kierowca będzie miał także do dyspozycji dwa 8-calowe monitory wyświetlające obraz z kamery skierowanej na pantograf, a także zewnętrznej kamery zamontowanej za drugim przegubem. W obszarze kabiny kierowcy nie zabraknie również monitora, dzięki któremu kierowca będzie mógł obserwować obraz z kamer monitoringu zamontowanych przy każdych drzwiach, a także kamery cofania. Pojazd posiadać będzie również rozbudowany system informacji pasażerskiej, na który składać się będą tablice kierunkowe oraz trzy 29-calowe monitory zamontowane w przestrzeni pasażerskiej. Dodatkowo, o komfort podróży pasażerów dbać będzie wydajna klimatyzacja oraz liczne gniazda USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych. Oświetlenie wnętrza innowacyjnego trolejbusu wykonane będzie w energooszczędnej technologii LED, podano w materiale.



W przestrzeni pasażerskiej zagospodarowano 53 miejsca siedzące, z których 16 jest dostępnych z niskiej podłogi, co ułatwi korzystanie z nich osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Producent przewidział także miejsca na wózki inwalidzkie i dziecięce oraz zatokę do przewożenia rowerów.



Firma Solaris Bus & Coach wprowadziła do swojej oferty trolejbusy już w 2001 roku. Od tego momentu blisko 1 200 pojazdów tego typu zostało zamówionych i dostarczonych do klientów z 16 państw, przypomniano w komunikacie.



Solaris Bus & Coach jest polskim producentem autobusów miejskich Solaris Urbino, trolejbusów Solaris Trollino, autobusów międzymiastowych Solaris InterUrbino, autobusów specjalnych oraz tramwajów Solaris Tramino. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 roku firma wyprodukowała ponad 14 000 pojazdów, które jeżdżą po drogach 30 krajów w ponad 600 miastach.

