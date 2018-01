Coface podtrzymał ocenę ryzyka Polski na poziomie A3



Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów: Polska pozostaje na poziomie A3, ocena Ukrainy podniesiona do C, podała firma.

Oceny krajów Coface (160 krajów) obejmują ośmiostopniową skalę ryzyka w porządku rosnącym: A1 (ryzyko bardzo niskie), A2 (ryzyko niskie), A3 (ryzyko raczej akceptowalne), A4 (ryzyko akceptowalne), B (ryzyko istotne), C (ryzyko wysokie), D (ryzyko bardzo wysokie oraz E (ryzyko ekstremalne).

W czasie corocznej konferencji Country Risk w Paryżu dotyczącej ryzyka krajów i sektorów, Coface zaprezentowało swoją wizję głównych, globalnych tendencji gospodarczych w 2018 roku.

"Rok 2017, chociaż jego początek naznaczyła groźba protekcjonizmu, a następnie liczne wybory i kryzysy polityczne, przyniósł kilka przyjemnych niespodzianek w gospodarce. Tylko trzynaście krajów zakończyło rok w recesji, w porównaniu do dwudziestu pięciu w 2016 roku. W globalnym handlu nastąpił spektakularny skok (wzrost do 4,4% w 2017 r. według prognoz Coface, po 1,5% w 2016 r.), przy czym ryzyko związane z protekcjonizmem nie zrealizowało się: liczba środków protekcjonistycznych na całym świecie wyniosła 283 w 2017 r. (wobec 374 w 2016 r.), pomimo jej wzrostu w Stanach Zjednoczonych" - czytamy w komunikacie.

Aktywność biznesowa była silniejsza niż przewidywano w Stanach Zjednoczonych, w Europie i kilku krajach wschodzących, gdzie sprzyjał jej stopniowy wzrost cen niektórych produktów. Poprawie uległy oceny krajów: Brazylii (B) oraz Egiptu (B), ocenia Coface.

"W czołówce beneficjentów przyspieszenia rozwoju globalnego handlu znalazły się otwarte gospodarki, których oceny podniesiono: Holandia (A1), Korea Południowa (A2), Tajwan (A2), Singapur (A2) i Hongkong (A2). Grecja skorzystała dzięki odzyskaniu zaufania konsumentów i przedsiębiorstw i przeszła z kategorii C (wysokie ryzyko) do B (ryzyko znaczne)" - czytamy dalej.

Mimo, że ryzyko polityczne utrzymuje się na wysokim poziomie, Coface podniósł oceny Ukrainy (teraz C), Mołdawii (C) oraz Gruzji (B), które cieszą się dobrym wzrostem wynikającym z ożywienia w Rosji i wyraźnej poprawy koniunktury w Europie. Kazachstan (B) odnosi korzyści ze zwiększonej produkcji ropy naftowej oraz z inwestycji publicznych związanych z chińskim projektem "Nowego Jedwabnego Szlaku", podano także.

W 2018 r. globalny wzrost może osiągnąć szczyt - Coface przewiduje +3,2%. Firma oczekuje, że poprawa sytuacji gospodarczej krajów wschodzących będzie bardziej widoczna (według Coface, wzrost osiągnie 4,6%), a przede wszystkim bardziej harmonijna.

Globalna poprawa nie będzie wolna od ryzyka. Coface ostrzega przed trzema głównymi rodzajami ryzyka: większe ograniczenia podażowe w gospodarkach rozwiniętych, utrzymujące się ryzyko bankowe w Chinach oraz ryzyko polityczne w niektórych krajach, pod obserwacją w kontekście pracowitego kalendarza wyborczego.

"Po przyspieszeniu globalnego wzrostu gospodarczego w 2017 roku, korzystna sytuacja makroekonomiczna kontynuowana jest w 2018 roku. Warunki gospodarcze przekładają się na poprawę sytuacji sektora przedsiębiorstw w wielu krajach. Sytuacja na rynkach zagranicznych jest coraz bardziej istotna dla polskich firm. Nasze szacunki zakładają, że w zeszłym roku eksport towarów i usług z Polski był bliski równowartości 55% naszego PKB" - napisał główny ekonomista Coface w Europie Centralnej Grzegorz Sielewicz w komentarzu przesłanym ISBnews.

W ramach aktualizacji ocen ryzyka krajów Coface podwyższył oceny szesnastu krajom, a zaledwie w przypadku trzech krajów oceny zostały obniżone. Spośród głównych rynków eksportowych Polski najbardziej istotne są podwyższenia ocen Holandii (do A1) oraz Ukrainy (do C).

"Holandia zajmuje szóste miejsce wśród naszych głównych partnerów handlowych klasyfikowanych pod względem wielkości eksportu. Oczekujemy, że gospodarka Holandii wzrośnie w tym roku o ponad 2%, co jest solidnym tempem jak na gospodarkę rozwiniętą. Przewidujemy, że poprawa sytuacji makroekonomicznej oraz sektora przedsiębiorstw przełoży się na spadek liczby upadłości firm (piąty rok z rzędu) o 10%. Z kolei ukraińska gospodarka skorzysta na względnej stabilizacji sytuacji na wschodzie kraju i relacji z Rosją, a wzrost gospodarczy sięgnie 3%. Z drugiej strony, wprowadzanie reform następuje dość powoli, a pomi-mo podwyższenia bieżąca ocena kraju na poziomie C definiowana jest jako 'ryzyko wysokie'. Na Ukrainę wysyłamy niewiele ponad 2% naszego łącznego eksportu, jednak jego wartość dynamicznie rośnie (wzrost o ponad 20% w zeszłym roku zgodnie z szacunkami Coface)" - wskazał główny ekonomista.

Grupa Coface, światowy lider w ubezpieczeniach należności, oferuje 50 000 firm na całym świecie rozwiązania w zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych. Grupa, obecna w 100 krajach, wspierana przez 4 300 pracowników, osiągnęła w 2016 r. skonsolidowane przychody w wysokości 1 411 mln euro.

W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata.

(ISBnews)