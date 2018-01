Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbędzie się w dniach 23-26 stycznia. Polskę reprezentować będzie prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Dera powiedział we wtorek w TVP INFO, że Forum w Davos "jest tym miejscem, gdzie można się spotkać, porozmawiać, gdzie można załatwiać różne interesy".

"Polska w momencie, kiedy staliśmy się od 1 stycznia niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, jest bardzo ważnym parterem na arenie światowej, z panem prezydentem, który jest przedstawicielem Polski w tym Forum, chcą się spotykać różni przedstawiciele świata politycznego i gospodarczego" - powiedział prezydencki minister.

Wskazał, że prezydent spotka się m.in. z "przedstawicielami Bliskiego Wschodu", z królem Jordanii i prezesami firm globalnych. Tematem rozmów będzie także Trójmorze, czyli zainicjowana przez prezydenta Dudę, idea m.in. budowy połączeń infrastrukturalnych między państwami leżącymi wokół Morza Bałtyckiego, Adriatyckiego i Czarnego.

"Bardzo dobrze, że Polskę reprezentują najważniejsi politycy w naszym kraju, czyli prezydent Rzeczypospolitej i premier" - ocenił prezydencki minister.

Do szwajcarskiego kurortu pod koniec stycznia co roku zjeżdżają światowi przywódcy polityczni, prezesi największych firm i organizacji pozarządowych oraz intelektualiści. Davos to nie tylko konferencja naukowa, ale także okazja do nieformalnych rozmów światowych liderów politycznych i biznesowych. Forum obejmuje kolacje i panele dyskusyjne, dotyczące globalnych trendów społecznych i gospodarczych.

Dera był także pytany o zaplanowane na piątek spotkanie prezydenta Dudy z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem. "To jest kolejna bardzo ważna wizyta przedstawiciela administracji amerykańskiej w Polsce, pokazująca, że Polska jest bardzo ważnym parterem dla Stanów Zjednoczonych" - ocenił. Wskazał, że wśród tematów, które będą poruszone na spotkaniu, są m.in. współpraca energetyczna i wojskowa oraz współpraca w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ. (PAP)

autor: Olga Zakolska