Janczyk, pytany w środę na antenie radia Wnet, kiedy Polska mogłaby znaleźć się w strefie euro, odpowiedział: "Oczywiście Polska jest zachęcana do szybkiego wejścia". "Ta dyskusja odżywa co jakiś czas, ona ma swoje natężenie. Ja bym zalecał ostrożność w tej dyskusji" - wskazał.

Ocenił, że warto "zobaczyć, jaka jest kondycja poszczególnych krajów należących do strefy euro i ocenić szanse i potencjalne zagrożenia związane z szybkim wejściem do strefy euro". Jego zdaniem "posiadanie własnej waluty daje nam dodatkowe możliwości stymulowania gospodarki".

Przypomniał, że "Polska spełnia bardzo surowe kryteria traktatu z Maastricht, nawet do tego, żeby przyjąć walutę euro" i pozostaje "w gronie 12 krajów najmniej zadłużonych w Unii Europejskiej".

Na początku stycznia br. "Rzeczpospolita" opublikowała apel ekonomistów do premiera Mateusza Morawieckiego o wznowienie przygotowań do wejścia Polski do strefy euro. "W Europie trwa właśnie dyskusja o przyszłym kształcie UE i wszystko wskazuje na to, że nie będzie Unii dwóch prędkości. Jedyną przyszłością będzie poszerzona eurostrefa. Polska powinna wziąć udział w tym procesie, jeśli chce mieć realny wpływ na przyszłość kontynentu, a także jeśli chce na trwałe zakotwiczyć w zachodniej Europie" - napisano w apelu do szefa rządu.

