Bank Pekao zorganizuje kilka wydarzeń w ramach Forum Ekonomicznego w Davos



Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - W czasie odbywającego się w tym tygodniu Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odbędzie się ponad 400 wydarzeń, w tym również dedykowane organizowane przez polski Bank Pekao, podała instytucja.

"Obecność w Davos dla Banku Pekao jest kluczowa - musimy być bardzo blisko tego, co globalnie dzieje się, jeśli chodzi o nowe modele bankowości, innowacje, technologie w dziedzinie Big Data i sztucznej inteligencji. Tu w czasie Forum międzynarodowi klienci i inwestorzy Banku Pekao ustalają agendę na następny rok i my musimy być częścią tych strategicznych planów" - powiedział prezes banku Michał Krupiński, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z tradycją Forum, prezydenci RP osobiście wspierają polskie firmy uczestniczące w Forum, honorowym gościem spotkania organizowanego przez Pekao będzie Prezydent RP Andrzej Duda, podano w materiale.

"Prezydent chce wesprzeć polski bank, Bank Pekao w jego działaniach gospodarczych, dlatego weźmie udział w spotkaniu zorganizowanym przez bank dla międzynarodowych inwestorów obecnych i potencjalnych. To spotkanie ma promować Polskę jako miejsce dla inwestycji, dla partnerstwa gospodarczego" - zapowiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, także cytowany w komunikacie.

Pekao jest organizatorem debaty o szansach i wyzwaniach wokół sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych. Wprowadzenie do panelu wygłoszą prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński oraz Michał Krupiński. Dyskusję z przedstawicielami biznesu z całego świata moderować będzie Roksana Ciurysek-Gedir - wiceprezes Banku Pekao, podano także.

"Budowanie relacji na arenie międzynarodowej, to jedno z najważniejszych zadań, jakie stoi przed tak dużą instytucją finansową, jaką jest Pekao. Jako największy bank korporacyjny w kraju, chcemy wspierać naszych klientów w ekspansji zagranicznej. Uważamy, że to naturalny kierunek rozwoju dla polskich firm. Przewagą konkurencyjną rodzimych firm są doskonale wykształcone kadry oraz otwartość na nowe technologie" - dodał Krupiński.

Prezes Pekao weźmie też udział w panelu poświęconym technologii blockchain, którego gospodarzem jest telewizja CNBC, oraz w dyskusji zatytułowanej "Odmłodzenie europejskiej demokracji". Ponadto przedstawiciele zarządu banku: Michał Krupiński, Roksana Ciurysek-Gedir oraz Andrzej Kopyrski, odbędą w trakcie Forum kilkadziesiąt spotkań z klientami i partnerami technologicznymi Pekao, podsumowano w materiale.

48. Światowe Forum Ekonomiczne rozpoczyna się we wtorek, 23 stycznia br., i potrwa do piątku. Weźmie w nim udział ponad 2 500 osób, w tym prezesi największych światowych korporacji, prezydenci i premierzy wielu państw. W Davos pojawi się łącznie 37 urzędujących premierów i prezydentów. Polskę reprezentować będą Prezydent RP Andrzej Duda i Premier RP Mateusz Morawiecki. Tegoroczne hasło Forum brzmi "Tworzenie wspólnej przyszłości w podzielonym świecie".

(ISBnews)