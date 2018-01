GUS: Produkcja benzyny wzrosła o 0,6% r: r, oleju napędowego o 2,6% w 2017 r.



Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Produkcja benzyny silnikowej wzrosła o 0,6% r/r do 4,23 mln ton w 2017 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Produkcja olejów napędowych wzrosła w ub.r. o 2,6% do 11,71 mln ton, podano w komunikacie.

Z kolei produkcja olejów opałowych w 2017 r. wzrosła o 1,9% r/r do 4,21 mln ton.

W samym grudniu produkcja benzyny silnikowej spadła o 2,8% r/r do 384 tys. ton (spadek o 0,3% m/m), olejów napędowych zwiększyła się o 8,2% r/r do 1 051 tys. ton (spadek o 3% m/m), zaś olejów opałowych - wzrosła o 6,6% r/r i wyniosła 450 tys. t (wzrost o 20,3% m/m), podał także GUS.

(ISBnews)