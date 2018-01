Reduta Morast, zwana również redutą Schilla i redutą Bagienną, położona jest przy ul. Warzelniczej w porcie jachtowym w Kołobrzegu i od ponad 60 lat znajduje się w rejestrze zabytków. Obiekt powstał w czasie modernizacji Twierdzy Kołobrzeg w latach 1770-1774 według wzorów francuskich, jako system obronny portu. Do dziś jest jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków Kołobrzegu. Dba o niego tutejszy Zarząd Portu Morskiego, który na prace hydrotechniczne na wałach reduty i na jej renowację uzyskał prawie 1,8 mln zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego WZ w ramach RPO. Stosowną umowę podpisano w środę.

„Z archiwum berlińskiego udało nam się pozyskać dokumentację przebudowy z 1849 r. i na bazie przebudowy z tamtego okresu, my chcemy dziś odtworzyć redutę. Doprowadzić ją do stanu po tamtej przebudowie. Mam nadzieję, że nam się to uda. Dla nas, jako spółki jest to pierwsze takie zadanie, które będziemy prowadzić przy zabytku. Cieszymy się, że udało nam się uzyskać dofinansowanie, bo to pozwoli na wykonanie planowanych prac” – powiedział PAP prezes Zarządu Portu Morskiego w Kołobrzegu Artur Lijewski.

Inwestycja zakłada budowę umocnienia skarpy wałów reduty. A to wiąże się z rozbiórką części istniejącego pomostu betonowego okalającego od strony południowej i zachodniej skarpę. Planowane jest wbicie stalowej ścianki szczelnej z żelbetowym oczepem oraz montaż betonowych pomostów pływających wraz z przyłączami elektroenergetycznymi i przyłączem wodociągowym.

Jak poinformował PAP Lijewski „na samym wale ziemnym zostanie przeprowadzona wycinka istniejącego drzewostanu, zostaną wyprofilowane wały wg archiwalnych projektów poprzez dosypanie gleby w miejscu ubytków na wysokość poszczególnych partii nasypów - od 2,2 m do 7,2 m n.p.m".

zostanie poddana pracom konserwatorskim, które polegać będą na osuszeniu, odsoleniu, oczyszczeniu z glonów, grzybów i porostów fasady i wnętrza dawnego fortu. Cegły i kamienie fasady zostaną wzmocnione, a część z nich będzie wymieniona wraz z fugami. Przeprowadzone zostaną rekonstrukcje zniszczonych elementów.

Inwestycja kosztować będzie ponad 2,7 mln zł. Unijna pomoc wyniesie prawie 1,8 mln zł. Roboty budowlane mają zakończyć się do 31 października 2018 r.

Reduta Morast ma kształt pięcioboku. Nieco różni się dziś od momentu, gdy powstała. Niektóre okna strzelnicze zostały zamurowane i zasypana została fosa przy wejściu do obiektu. Usunięte wrota odrestaurowane powróciły na swoje miejsce kilka lat temu. Teraz przyszedł czas na kolejne prace konserwatorskie obiektu, co ma przyczynić się do podniesienia atrakcyjności turystycznej tego obiektu, na terenie którego organizowane są koncerty i świadczone są usługi gastronomiczne. Dzięki tej inwestycji zyska cała Wyspa Solna, na której zlokalizowany jest port jachtowy oraz reduta Morast. Odrestaurowany fort ma przyciągnąć w to miejsce turystów również poza sezonem. Latem jest ono nimi wypełnione, podobnie jak żeglarzami.

>>> Czytaj też: Via Carpatia coraz bliżej. Jest umowa na koncepcję programową dla 24-km odcinka trasy S19