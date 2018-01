Pilotażowy projekt wspierający innowacyjne przedsięwzięcia – „Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub” - realizowany był od marca 2016 r. do kwietnia 2017 r. przez Kielecki Park Technologiczny, który pełnił rolę lidera. Partnerami w projekcie byli Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR) oraz Inkubator Technologiczny ze Stalowej Woli (Podkarpackie).

W sumie 34 pomysły inkubowane w ramach platformy startowej TechnoparkBiznesHub otrzymały dotację. Większość z nich aplikowała po ok. 800 tys. zł. W Kielcach było to 13 projektów, na Podkarpaciu 21 - w Rzeszowie 17 przedsięwzięć i w Stalowej Woli 4 projekty.

Z Podkarpacia na platformę zgłoszono najwięcej pomysłów - 278. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego inkubowała 22 podmioty, z czego 21 uzyskało rekomendację do aplikowania o dotację. Z tej liczby 17 podpisało już umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i otrzymało dofinansowanie sięgające 800 tys. zł.

Jak poinformował PAP Maciej Kryński, opiekun startupów w RARR, wszystkie zgłoszone pomysły były dokładnie weryfikowane. „Do inkubacji staraliśmy się zakwalifikować pomysły najbardziej zaawansowane technologicznie i mające największe szanse na biznesowy sukces. Sam okres inkubacji miał pomóc dopracować model biznesowy, ale również stymulować startupy, by skupiły się na udoskonaleniu swojego produktu i szukaniu przyszłych klientów” – dodał.

W platformie mogły brać udział tylko nowe, zarejestrowane na Podkarpaciu firmy, które nigdy wcześniej nie świadczyły podobnych usług oraz nie produkowały zgłaszanych produktów. Zadaniem platformy było zapewnienie warunków do prowadzenia prac nad rozwojem pomysłu biznesowego tak, by mógł on być ostatecznie przygotowany w formie innowacyjnego produktu.

Pakiet usług na jaki mogli liczyć pomysłodawcy obejmował m.in. zapewnienie powierzchni odpowiedniej do potrzeb prowadzenia działalności przez inkubowany startup, obsługę księgową, prawną i doradztwo podatkowe, podstawowe wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji, usługi mentoringu, organizację warsztatów z zakresu wystąpień publicznych oraz przygotowania prezentacji na sesje pitchingowe (spotkanie przedsiębiorcy z potencjalnymi inwestorami).

Wśród startupów z Podkarpacia, które zdobyły dotację w ramach platformy, jest firma Cadway Automative Jakuba Kocója, absolwenta Politechniki Rzeszowskiej, który przez kilka lat pracował w Wielkiej Brytanii. Dzięki platformie powrócił do Rzeszowa, założył firmę zajmującą się projektowaniem elementów nadwozia pojazdów samochodowych i współpracuje już z około 20 inżynierami.

Inną młodą firmą jest Digi Glass Factory, założona przez trzy osoby, wśród nich ojciec i syn Jacek i Marek Siudyłowie oraz Dariusz Zuzek. Spółka pierwsze 40 proc. dotacji przeznaczyła na zakup linii produkcyjnej, którą za około O,5 mln zł w połowie grudnia sprowadziła z Chin.

Firma produkuje inteligentne szyby z „elektronicznymi żaluzjami”. Produkt opiera się na innowacyjnej technologii szklenia o zmiennych właściwościach przepuszczalności promieniowania słonecznego. Wykorzystując „elektroniczne żaluzje” można płynnie sterować za pomocą aplikacji albo przycisku dopływ od 100 proc. do 40 proc. promieni słonecznych (przy założeniu, że szyba przepuszcza 100 proc. światła słonecznego).

Dzięki tej technologii możliwe jest dostosowanie wnętrza budynku do potrzeb osób w nim przebywających, bez względu na to, jakie warunki panują na zewnątrz. Szyba wytwarzana przez firmę charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem zatrzymywania promieniowania cieplnego IR (do 98 proc.) pozwala na znaczne zaoszczędzenie użycia klimatyzatorów w gorące dni. Zimą zaś zapobiega nadmiernej utracie ciepła, dzięki czemu pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania.