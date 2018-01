GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w styczniu



Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w styczniu 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 30,4 (przed miesiącem plus 31,4). Poprawę koniunktury odnotowuje 34,6% badanych firm, a jej pogorszenie – 4,2% (w grudniu odpowiednio 33,8% i 2,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Mimo bardziej korzystnych niż w grudniu ocen bieżącego popytu i sprzedaży, przewidywania w tym zakresie są mniej optymistyczne. Aktualna sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem, jej prognozy są nieco bardziej korzystne od zgłaszanych w grudniu. Sygnalizowane jest zmniejszanie się opóźnień płatności za wykonane usługi. Zapowiadane są redukcje zatrudnienia, ale mniejsze niż prognozowano w grudniu. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego wzrostu cen usług, podano również.

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 13,4 (przed miesiącem plus 0,1). Poprawę koniunktury odnotowuje 21,8% badanych firm, a jej pogorszenie – 8,4% (w grudniu odpowiednio 12,8% i 12,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 24,7. Poprawę koniunktury odnotowuje 30,4% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,7% (w grudniu odpowiednio 22,3% i 5,2%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

(ISBnews)