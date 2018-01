Asbis miał ok. 212 mln USD przychodów w grudniu, wzrost o ok. 52% r: r



Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisc Enterprises Plc wyniosły ok. 212 mln USD w grudniu 2017 r. i były o ok. 52% wyższe niż rok wcześniej, podała spółka.

"Szacunkowe skonsolidowane przychody za grudzień 2017 wyniosły ok. 212 mln USD i były o ok. 52% wyższe od przychodów w grudniu 2016 (140 mln USD)" - czytamy w komunikacie.

Szacunkowe skonsolidowane przychody za IV kwartał 2017 wyniosły ok. 541 mln USD i były o ok. 48% wyższe w ujęciu rocznym, podano także.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)