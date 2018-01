DM BOŚ obniżył wycenę KGHM do 143 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'



Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową akcji KGHM Polska Miedź do 143 zł ze 149 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 16 stycznia

Rekomendacja została wydana przy cenie 113,85 zł za akcję. We wtorek na zamknięciu kurs wynosił 112,3 zł.

"Oczekujemy wzrostu sprzedaży miedzi własnej produkcji do prawie 400 tys. ton w 2018 roku (w porównaniu z ok. 366 tys. oczekiwanych w 2017). W oparciu o to założenie oczekujemy poprawy EBITDA rzędu ponad 600 tys. zł w 2018 (efekt wolumenu). Wydaje się oczywiste, że II kw. 2018 roku będzie prawdopodobnie najsłabszym okresem pod względem wolumenu z uwagi na planowane prace remontowe w hucie" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 2 758,9 mln zł w 2017 r. i 3 800,5 mln zł w 2018 r. przy przychodach odpowiednio: 20 061,1 mln zł i 21 736,9 mln zł.

(ISBnews)