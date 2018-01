mDM rozpoczął rekomendowanie Dino od 'kupuj' i wyceny 95,4 zł



Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku (mDM) rozpoczęli rekomendowanie akcji Dino od zalecenia "kupuj" z wyceną na poziomie 95,4 zł, wynika z raportu datowanego na 18 stycznia.

W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 80 zł, w środę około godziny 15:50 za akcję płacono 83,85 zł.

"Oczekujemy, że wzrost skali biznesu pozytywnie przełoży się na rentowność EBITDA (zakładamy wzrost z 8,3% w 2017 do 8,8% w 2021P) oraz na wskaźnik cyklu konwersji gotówki (zakładamy spadek z -38 dni w 2016 do -49 dni w 2022P). W efekcie oczekujemy wzrostu sprzedaży/EBITDA w tempie odpowiednio 22,5%/23,4% CAGR 2017-21P. Uwzględniając nasze prognozy spółka jest wyceniona na 26,4x P/E'18 oraz 0,72x PEG'18 (0,55x PEG'20), który odzwierciedla wzrostowy profil spółki" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 215,4 mln zł za 2017 r. i wzrośnie do 297,3 mln zł w 2018 r. przy przychodach odpowiednio: 4 520,5 mln zł i 5 907,9 mln zł.

