Andrzej Duda pytany w środę w wywiadzie dla RMF FM, czy lepiej współpracuje się mu z rządem premiera Mateusza Morawieckiego, niż z poprzednią Radą Ministrów, powiedział, że łączy go więź programowa z rządem. "To jest rząd, z którym jestem cały czas w absolutnej więzi programowej. Wyszedłem z tego ugrupowania i ich program jest moim programem" - zaznaczył.

"Wszystko co jest realizacją tego programu i co służy tym celom jest także niezwykle ważne dla mnie. Tym wielkim celem jest budowanie silnego państwa o sprawnej gospodarce, które w efekcie da to, że poziom życia polskich rodzin będzie wyższy, że ludzie będą lepiej zarabiali, że będziemy mieli dobre drogi i koleje, że będziemy mieli sprawną dobrze wyposażoną i dobrze sformowaną armię. To jest dla mnie ważne" - mówił prezydent.

Prezydent był pytany również o to, czy "tęskni" za byłym ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem. "Były zmiany w rządzie. Zmienił się premier zmieniło się kilku ministrów. Taka była wola większości parlamentarnej, która sformowała rząd" - wyjaśnił prezydent.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że powołanie nowych ministrów było obowiązkiem prezydenta. "Taki jest obowiązek prezydenta. Jeśli premier składa konkretne propozycje personalne w rządzie, prezydent musi te decyzje przyjąć - dodał.

Prezydent zaznaczył, że w kontekście zmiany ministra obrony narodowej najbardziej zależy mu na sprawności polskiej armii. "Mnie najbardziej zależy na stronie merytorycznej. Chcę żeby sprawy polskiego wojska były prowadzone jak najlepiej, bo to kwestia bezpieczeństwa państwa. Zależy mi żeby był jak najsprawniejszy minister, mający dobrych współpracowników, dobrze działający, prowadzący mądrą politykę, realizujący program PiS" - zaznaczył.

Andrzej Duda zauważył też, że wspierał Antoniego Macierewicza w modernizacji polskiej armii. "Cały czas byłem zwolennikiem budowy Obrony Terytorialnej. Jestem zwolennikiem tego, żeby modernizacja była jak najszybciej realizowana, dlatego wspierałem pana ministra Macierewicza w jego dążeniu do podwyższenia kwoty wydatków na obronność; tak żeby móc co roku te 2 proc. (PKB) zrealizować, i żeby w perspektywie te wydatki się zwiększały i rosły stopniowo aż do 2,5 proc." - podkreślił.

Prezydent dobrze ocenił działalność obecnego szefa resortu obrony Mariusza Błaszczaka. "Dzisiaj jest pan minister Mariusz Błaszczak, mi się z ministrem Błaszczakiem, jako ministrem spraw wewnętrznych (i administracji) pracowało bardzo dobrze; współpracowaliśmy w sprawach policji. Jest to niezwykle kompetentny człowiek, który w bardzo rozważny sposób prowadzi politykę i realizuje program. Jestem przekonany, że będzie mi się z nim współpracowało dobrze" - powiedział Andrzej Duda.

W przeprowadzonej na początku stycznia tego roku rekonstrukcji rządu Mariusz Błaszczak, który dotychczas pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji, został powołany na ministra obrony narodowej; zastąpił na tym stanowisku Antoniego Macierewicza.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski