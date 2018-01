O działaniach w tym zakresie, m.in. ostatnio zdobytym unijnym dofinansowaniu, poinformował w środę częstochowski samorząd.

„Ograniczanie niskiej emisji w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy jakości powietrza, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. W Częstochowie staramy się to robić w różny sposób: inwestując w niskoemisyjny transport, termomodernizując miejskie budynki, wspierając akcje sadzenia drzew, a także dotując modernizacje systemów grzewczych, montaż OZE czy sieć wskaźników powietrza” - wymieniał cytowany w informacji magistratu prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Dotacje do OZE zakłada przedsięwzięcie, do którego miasto pozyskało 168 wnioskodawców – rodzin z terenu miasta. Będzie ono polegało na dostarczeniu i montażu na potrzeby gospodarstw domowych odnawialnych źródeł energii obejmujących trzy rodzaje instalacji: 124 instalacji ogniw fotowoltaicznych, 34 kolektory słoneczne i 10 pomp ciepła.

124 gospodarstwa chcą w ten sposób pozyskiwać energię elektryczną, a 44 – cieplną. Dotacje wyniosą do 85 proc. wartości kosztów kwalifikowanych - nie więcej niż 12 tys. zł netto do kolektorów słonecznych, nie więcej niż 15 tys. zł do paneli fotowoltaicznych i nie więcej niż 18 tys. zł do pomp ciepła.

Koncepcja zakłada, że miasto zamontuje uzgodnione instalacje na nieruchomościach mieszkańców wybranych według wcześniej określonych kryteriów. Zamontowane instalacje przez 5 lat od tzw. daty trwałości projektu będą własnością gminy i będą użyczane mieszkańcom. Po tym okresie za symboliczną złotówkę przejdą na ich własność.

Uzyskana dzięki projektowi roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych ma wynieść 512 MWh, a produkcja energii cieplnej z instalacji solarnych i pomp ciepła - 130 MWh. Przewidywany efekt ekologiczny instalacji to roczna redukcja emisji pyłu PM10 na poziomie 2,5 tony i spadek emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim CO2, o 525 ton.

Według środowej informacji miasta dzień wcześniej zarząd woj. śląskiego zdecydował o dofinansowaniu tego projektu – pod nazwą ”Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa” - w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W tym roku ponadto Częstochowa przeznaczy 0,5 mln zł na dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych i kolejne 50 tys. zł na dotacje do instalacji solarnych. Jeżeli podczas lutowej sesji radni przyjmą projekty uchwał ws. uruchomienia dotacji, od marca ruszy nabór wnioski o dofinansowanie (przez złożeniem mają być one sprawdzane przez specjalistów wydziału ochrony środowiska urzędu miasta).

Dodatkowo w budżecie Częstochowy zabezpieczono w tym roku kwotę 0,5 mln zł na inne działania służące walce ze smogiem. Według miasta obecnie trwają analizy działań możliwych do podjęcia w zakresie edukacji, informacji, kontroli lub dotacji - pod kątem ich skuteczności, racjonalności oraz prawnych możliwości wydatkowania publicznych środków na dany cel.

Niezależnie miasto zdecydowało o pilotażowym montażu 25 wskaźników chwilowej jakości powietrza (nie są to akredytowane czujniki, jakich używają państwowe służby ochrony środowiska). Ich wskazania są dostępne na stronie firmy Airly; aplikacja wskazująca jakość powietrza ma też pojawić się na stronie urzędu miasta.

W miejskim żłobku – przy alei Armii Krajowej i w jego filii przy Sportowej – zainstalowano też (kosztem 3 tys. zł) oczyszczacze powietrza.

Częstochowa prowadzi system miejskich dotacji do zadań mających na celu wymianę starego systemu grzewczego na ogrzewanie ekologiczne od 2004 r. W środę miasto podało, że od tego czasu do ub. roku włącznie przyznało 1276 dotacji na wymianę pieców na kwotę ponad 1,5 mln zł; od 2009 do 2017 r. dodatkowo 110 dotacji na instalacje solarów - na prawie 216 tys. zł.

Specjaliści ochrony środowiska częstochowskiego magistratu akcentują, że oprócz działań miasta i podnoszenia ekologicznej świadomości mieszkańców, w walce ze smogiem niezbędne są nowe regulacje ustawowe, o które od dawna postulują samorządy. Chodzi o dopuszczanie do sprzedaży tylko paliw określonej jakości, wprowadzenie rządowego programu dopłat czy danie samorządom narzędzi skutecznej kontroli w razie podejrzenia zatruwania środowiska.

>>> Czytaj też: Mandat od drona. Katowice testują dron do namierzania źródeł zanieczyszczenia powietrza