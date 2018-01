Morawiecki, który bierze udział w Światowym Forum Gospodarczym, mówił o swojej aktywności w Davos, podkreślając, że celem udziału Polski w Forum jest zaprezentowanie polskiej perspektywy, sukcesów Polski, "ale oczywiście też naszych dylematów w dyskusjach z Europą". "I bardzo skutecznie to tutaj robimy" - zapewnił szef rządu.

Zaznaczył jednocześnie, że prowadzone przez niego rozmowy - takie jak ta z prezesem Google'a Sundarem Pichai - "mają na celu pokazanie wielu perspektyw".

"Bo ja oczywiście jestem bardzo szczęśliwy i pod wrażeniem, że tak wielka firma chce coraz szerzej współpracować z Polską, jest obecna w Polsce, bardzo dobrze, bo uczymy się nawzajem od nich; ale jednocześnie my, Polacy, chcemy uniknąć kolejnego drenażu mózgów, my nie chcemy, żeby najzdolniejsi ludzie na zawsze wyjeżdżali z Polski, tylko żeby tworzyli swoje firmy, swoje odkrycia naukowe, swoje wynalazki w Polsce" - mówił premier.

Ważnym - według niego - tematem na Światowym Forum jest też unikanie podatków. "Duże firmy mające wielkie departamenty podatkowe lubią nie płacić podatków nigdzie (...) my, przywódcy państw, pokazujemy, że w ten sposób zmniejszają perspektywy wzrostu w swoich społeczeństwach, a w szczególności tworzą ogromne napięcia pomiędzy tymi mniej zamożnymi grupami ludności, a tymi, którzy akurat mają szczęście dużo lepiej sobie radzić, są dużo bogatsi od innych" - relacjonował Morawiecki.

Jak ocenił, "świat nie powinien się coraz bardziej rozszczepiać w tych dwóch różnych kierunkach". "I te wielkie firmy powinny rozumieć, że ich wkład do dobrego, zrównoważonego rozwoju świata również powinien polegać na tym, żeby uczciwie płacić podatki" - dodał premier.

Szef rządu odniósł się również w tym kontekście do regulacji podatkowych obowiązujących w Polsce. Zapowiedział, że przez "najbliższych kilkanaście miesięcy, rok, dwa lata", rząd chce "doprowadzić do uproszczenia systemu podatkowego".

"Trzeba wrócić do tego, o czym wspominałem już kilka razy, czyli do konstytucji dla biznesu, czyli do prawa dla przedsiębiorców, uproszczenia prawa podatkowego i uproszczenia prawa dla firm (...); to już, mogę powiedzieć, że nastąpi w ciągu najbliższych dosłownie kilku tygodni, czy paru miesięcy, a więc już w tym półroczu przedsiębiorcy będą mieli nowe, dużo prostsze zasady działania" - oświadczył Morawiecki.

Jak dodał, liczy, że skłoni to przedsiębiorców do "jeszcze większego inwestowania, chociaż tutaj już też mamy dobre wyniki w gospodarce".

Jego zdaniem, w niektórych obszarach już udało się cel uproszczenia regulacji osiągnąć. "Tutaj znakomite działanie po stronie ZUS-u, który wraz z MF doprowadził do tego, że w końcu jest możliwe coś, co przez 15 lat było niemożliwe, czyli ujednolicenie składki dla małych i średnich przedsiębiorców" - wskazał premier.

