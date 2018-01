Bank Pekao S.A. jest uczestnikiem 48. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

"Davos to unikalne miejsce gdzie w jednym miejscu są przedstawiciele i właściciele największych korporacji globalnych firm, które w dużej mierze swoimi inwestycjami, decyzjami biznesowymi decydują o tym, jak te inwestycje w gospodarce światowej są realizowane. Jest to miejsce, gdzie takie decyzje finansowe się podejmuje. Warto tutaj być, z tymi firmami rozmawiać i na tym konkurencyjnym rynku odpowiednio promować kraj" - powiedział z Davos wiceprezes Kopyrski nadzorujący w Pekao działalność pionu bankowości korporacyjnej, rynków i bankowości inwestycyjnej.

Dodał, że podczas forum Pekao skupia się na dwóch rzeczach. "Z jednej strony na promocji polskiej gospodarki i Polski jako miejsca, gdzie warto inwestować na stabilnie rozwijającym się rynku, a z drugiej strony na lepszym zrozumieniu trendów globalnych i potencjalnym pozyskaniu partnerów do ekspansji technologicznej, produktowej i geograficznej" - tłumaczył.

"Mam nadzieję że nasze rozmowy powinny się wkrótce przełożyć na jakieś konkretne korzyści, czy to dla banku, czy dla polskiej gospodarki. Jest bardzo duże zainteresowanie tym, co dzieje się na rynku w Polsce i moim zdaniem z naszą wizytą w Davos trafiamy w +punkt+" - ocenił wiceprezes.

Jak powiedział, w Davos bank chce także uzyskać wymierne korzyści biznesowe. "To na pewno pozyskanie klientów, rozmowy na bardzo wysokim poziomie, który pozycjonuje naszą instytucję do wsparcia tych klientów w Polsce. Chcemy też przygotować grunt do ekspansji polskich klientów za granicę. Jesteśmy w stanie zidentyfikować pewnych partnerów dla polskich firm w przyszłości" - powiedział.

Kopyrski przekazał też, że w trakcie rozmów był poruszany temat ekspansji zagranicznej banku. "Zbieramy informacje, szukamy potencjalnych partnerów. Staramy się, żeby Bank Pekao ponownie stał się bankiem obecnym zagranicą. I to jest jeden z ważniejszych tematów" - zaznaczył.

W zasięgu zainteresowania banku są: Wielka Brytania, Bliski Wschód, Azja i Ameryka.

"To jest etap początkowy, ale jeśli bierzemy pod uwagę skalę rozwoju polskiej gospodarki, to musimy się w tych miejscach na mapie pojawić i być w stanie pozycjonować kraj pod kątem inwestycji bezpośrednich, a naszych klientów wspomóc w ekspansji zagranicznej" - podkreślił.

Bank zorganizował w Davos polski panel dyskusyjny o inwestycjach w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej. Ponadto przedstawiciele zarządu banku uczestniczą w kilkudziesięciu spotkaniach z inwestorami i w panelach dyskusyjnych odbywających się w ramach Forum.

Bank Pekao SA działa od 88 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Na początku czerwca ub.r. PZU i Polski Fundusz Rozwoju sfinalizowały zakup 32,8 proc. akcji Banku Pekao SA za łączną kwotę 10,6 mld zł. 20 proc. akcji należy do PZU, a 12,8 proc. do PFR.

Prezesem Banku Pekao S.A. jest Michał Krupiński.

Od wtorku trwa 48. Światowe Forum Ekonomiczne w szwajcarskim Davos, które zakończy się w piątek. Wśród uczestników tego dorocznego spotkania światowych liderów politycznych, szefów najważniejszych międzynarodowych instytucji gospodarczych i finansowych, ekonomistów, politologów, bankierów, prezesów koncernów, szefów organizacji pozarządowych i znanych osobistości, są prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, a także przedstawiciele polskiego biznesu. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

edytor: Dorota Skrobisz