Bank Pekao rozważa otwarcie nowych oddziałów za granicą



Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - Bank Pekao rozważa otwarcie nowych oddziałów poza granicami naszego kraju, poinformowała wiceprezes nadzorująca Pion Bankowości Prywatnej Roksana Ciurysek-Gedir. O planach tych bank mówił podczas 48. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

"Bank rozważa otwarcie nowych oddziałów poza granicami naszego kraju. To pozwoli jeszcze lepiej wspierać polski biznes na świecie" - powiedziała Ciurysek-Gedir, cytowana w komunikacie.

Kilka dni temu prezes banku Michał Krupiński mówił, że Pekao analizuje otwarcie biur w Nowym Jorku, w Londynie, być może w Azji. Szczegółowe plany dotyczące otwierania nowych oddziałów zagranicznych mają zostać przedstawione jeszcze w tym kwartale.

Podczas Forum Ekonomicznego w Davos, Bank Pekao zorganizował spotkanie z przedstawicielami dużych, międzynarodowych przedsiębiorstw inwestorów oraz potencjalnych inwestorów w Polsce. Honorowym gościem był Prezydent RP Andrzej Duda, podano w komunikacie.

"Promocja stale rosnącego potencjału polskiej gospodarki jest jednym z priorytetów mojej prezydentury. Podczas zagranicznych wizyt, dokładam wszelkich starań, aby ułatwić naszym przedsiębiorcom międzynarodową ekspansję. Dla mnie, jako prezydenta RP jest niesłychanie ważne, aby wspierać budowanie rozpoznawalnych na świecie polskich marek, które będą w stanie z sukcesem konkurować na arenie globalnej. Cieszę się, że Bank Pekao wspiera ten sam cel" - powiedział Duda, cytowany w komunikacie.

W spotkaniu zorganizowanym przez Bank Pekao wzięło udział kilkunastu właścicieli globalnych grup kapitałowych oraz przedstawiciele międzynarodowych środowisk naukowych.

"Jesteśmy w Davos po to, aby przekonać międzynarodowe korporacje do inwestycji w Polsce. Nasza gospodarka ma wiele atutów, atrakcyjnych dla zagranicznych inwestorów. Są to z jednej strony świetnie wykształcone kadry, a z drugiej szeroki rynek wewnętrzny, charakteryzujący się rosnącą konsumpcją, spadającym bezrobociem, co z kolei przekłada się na szybki wzrost gospodarczy" - powiedział Krupiński, także cytowany w komunikacie.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)