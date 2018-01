"The Times": Kaspersky kontrolowany przez rosyjskie służby

Źródło: PAP

Brytyjski dziennik "The Times" poinformował w czwartek, że według zeznań sygnalisty oprogramowanie antywirusowe firmy Kaspersky Lab jest kontrolowane przez rosyjski wywiad, który wykorzystał je do uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do tajnych plików.