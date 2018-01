Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę w tej sprawie z pośrednikami - Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego (ŁARR) i Alior Bankiem w czwartek w łódzkim Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Pośrednicy w postaci atrakcyjnie oprocentowanych tzw. pożyczek termomodernizacyjnych rozdysponują wśród beneficjentów 80 mln zł. Fundusze pochodzą z unijnego projektu Jeremie 2.

"To nasz kolejny, wspólny krok z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w skutecznym wydaniu 670 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie. Dziś to 80 mln zł, za które - jak liczymy - termomodernizacje przejdą co najmniej 64 budynki. Ekologiczne, oszczędne ogrzewanie skutecznie przeciwdziałające smogowi sfinansowane zostanie z pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje samorządowe, które dysponują zasobami mieszkaniowymi" – powiedział marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień podczas podpisywania umowy.

Zachęcając do skorzystania z oferty, wyraził nadzieję, że dzięki skutecznemu wykorzystaniu tych środków "w aplikacjach komórkowych, będzie rzadziej zapalała się informacja o tym, że mamy do czynienia ze smogiem".

Joanna Skrzydlewska z zarządu woj. łódzkiego poinformowała, że wysokość wsparcia m.in. dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, samorządów i podległych im podmiotów może sięgać do 3 mln zł. Czas spłaty kredytu to nawet 15 lat.

Inwestycje muszą dotyczyć modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych lub budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. To m.in.: nowe, ekologiczne systemy grzewcze, wymiana na nową stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplanie ścian szczytowych, zamontowanie źródeł energii w oparciu o energię z wiatru, promieni słonecznych, wód geotermalnych itp.

Pulę 80 mln zł wśród zainteresowanych podmiotów rozdysponuje Alior Bank (50 mln zł) i ŁARR (30 mln zł). "To dziś najtańsze narzędzie finansowe do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki naszego regionu. Całkowity koszt kredytu oscyluje w okolicach 1 procenta" – zaznaczył prezes ŁARR Przemysław Andrzejak.

"Staramy się tworzyć warunki do tego, by środki trafiały w miejsca, do których mają trafiać. Tym razem są to fundusze na termomodernizację. W zanadrzu mamy kolejne konkursy i przetargi. Z puli, o której wspomniał marszałek Stępień, chcielibyśmy, by te pieniądze jak najszybciej znalazły się u przedsiębiorców" – zapewnił dyr. Departamentu Instrumentów Finansowych BGK Jarosław Kała.

Jak wskazał Stępień, to kolejne fundusze z puli instrumentów zwrotnych, o których od kilku lat mówi się w Unii Europejskiej, jako o narzędziu, które warto wykorzystywać. "To preferencyjne oprocentowanie, a przy tym kalkulacja ekonomiczna. Pieniądze, które się pożycza i trzeba zwrócić, muszą być niezwykle starannie wydatkowane" – podkreślił. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak

edytor: Sonia Sobczyk