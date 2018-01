Szef państwa przebywa na Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos; w czwartek spotkał się z prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem.

Duda relacjonował, że z Vucziciem rozmawiał głównie o sytuacji na Bałkanach, zwłaszcza na Bałkanach Zachodnich. "Pytałem prezydenta, o to, jak on widzi tę sytuację. Mówił mi o bardzo trudnej sytuacji, skomplikowanej niezwykle w Bośni - oczywiście na tym tle politycznym, etnicznym" - powiedział prezydent. Jak dodał, poruszono również temat Kosowa.

Duda podczas spotkania podkreślił, że Polska wspiera "europejskie, unijne aspiracje" Serbii. "Uważam, że drzwi do Unii Europejskiej powinny pozostać otwarte (...) zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy kryzys związany z Brexitem, bo my wszyscy powinniśmy pokazywać, że Unia jednak jest jednością, jest żywa i jest otwarta na te kraje i społeczeństwa, które do Unii Europejskiej chcą przystąpić" - mówił prezydent.

Według niego "absolutnie nie wolno zamykać drzwi" do Wspólnoty. "Tych, którzy do Unii aspirują, powinniśmy zapewniać o tym, że jeżeli spełnią wymagane kryteria, to zostaną do UE przyjęci".

Duda oświadczył, że UE powinna się rozwijać po to, "żebyśmy my, jako wielka gospodarka unijna, byli coraz bardziej konkurencyjni i po to, żeby miała UE dopływ tej świeżej myśli". "Żebyśmy mogli wykorzystywać też to nowe, co przynoszą ze sobą nowe kraje członkowskie, tak jak przyniosła Unii Europejskiej - Polska" - stwierdził prezydent.

Andrzej Duda odbył też rozmowę z królem Jordanii Abdullahem II. Prezydent relacjonował, że rozmawiał z monarchą o sytuacji humanitarnej oraz pomocy uchodźcom. Jak zaznaczył, poinformował króla Jordanii, że polski rząd utworzył specjalne stanowisko ministra ds. pomocy humanitarnej. Przed dwoma tygodniami Jordanię odwiedziła szefowa tego resortu Beata Kempa.

Jak mówił prezydent, rozmowa z jordańskim monarchą dotyczyła też pomocy ze strony Unii Europejskiej. "Wsparcia dla Jordanii, w tym żeby jej pomóc w radzeniu sobie z kryzysem migracyjnym" - mówił Duda.

Rozmowy dotyczyły również współpracy w zakresie przemysłu zbrojeniowego oraz współpracy wojskowej. "Król dziękował za wsparcie ze strony polskiej, za obecność polskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie" - powiedział Duda.

"Bardzo dobra była atmosfera tej rozmowy. Współpraca z Królestwem Jordanii - poprzez osobę Jego Wysokości - układa się bardzo dobrze. Cieszę się, bo Polska jest darzona w Jordanii wielkim szacunkiem" - mówił prezydent.

Dodał, że podziękował królowi Jordanii za podjęcie decyzji o otwarciu w Warszawie ambasady jego kraju, oraz poinformował, że zaprosił króla Abdullaha II do Polski. "Mam nadzieję, że ta wizyta jeszcze w tym roku się odbędzie" - zaznaczył.

Duda poinformował ponadto, że zarówno z Abdullahem II, jak i z prezydentem Serbii rozmawiał też o współpracy gospodarczej. "Król mówił mi, że z satysfakcją przyjął informację, że jordańska firma inwestuje w Polsce w zakresie nowoczesnych technologii. Z kolei prezydent Serbii mówił, że ogromnie cieszy go, zresztą tak samo jak i mnie, wzrastający z roku na rok obrót gospodarczy między naszymi krajami, wzrastająca wymiana gospodarcza. (...) Mam nadzieję, że będziemy tę współpracę pogłębiali" - powiedział Duda.

Po południu Duda bierze udział w nieformalnym spotkaniu liderów światowej gospodarki (Informal Gathering of World Economic Leaders, IGWEL), zatytułowanym "Tworzenie wspólnej przyszłości w podzielonym świecie". "Będziemy mówili o rożnych formach współdziałania, o radzeniu sobie z kryzysami. Będę brał udział w tej debacie jako prezydent Rzeczypospolitej, która dzisiaj jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i jeżeli mówimy o współpracy, o pokoju, o bezpieczeństwie na świecie, to my jesteśmy istotnym uczestnikiem tej debaty" - powiedział Duda.

Jak zaznaczył, w trakcie debaty będzie mówił o polskim stanowisku, że pokój na świecie może zostać zapewniony poprzez prymat prawa międzynarodowego, poprzez zapobieganie konfliktom, zanim nabiorą one charakteru wojennego.

Na zakończenie czwartkowego programu wizyty w Davos prezydent będzie rozmawiał z założycielem Światowego Forum Ekonomicznego Klausem Schwabem. "Będę chciał, żeby nasza obecność w przyszłym roku tutaj była wzmocniona i jeszcze dzisiaj wspomnę o tym panu Schwabowi" - zaznaczył prezydent.

W Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, które odbywa się w dniach 23-26 stycznia, uczestniczą liderzy światowej polityki, szefowie najważniejszych międzynarodowych instytucji gospodarczych i finansowych, ekonomiści, politolodzy, bankierzy, prezesi koncernów i szefowie organizacji pozarządowych.

