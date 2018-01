Problem programu nuklearnego Korei Północnej "powinien być rozwiązany wysiłkami dyplomatycznymi" - powiedziała Kang w kuluarach Światowego Forum Gospodarczego odbywającego się w szwajcarskim Davos. Jak podkreśliła, "rozwiązanie militarne jest nie do zaakceptowania".

"Jestem pewna, że jakikolwiek ruch Stanów Zjednoczonych na tym froncie byłby poczyniony w ścisłej współpracy z nami" - powiedziała szefowa południowokoreańskiej dyplomacji cytowana przez Reutera.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wielokrotnie powtarzała, że jeśli chodzi o zmuszenie Pjongjangu do rezygnacji z rozwijania programu pocisków rakietowych zdolnych do przenoszenia ładunków nuklearnych, które mogą dotrzeć do Stanów Zjednoczonych, możliwe są wszystkie opcje, w tym militarne, choć preferuje rozwiązanie dyplomatyczne. (PAP)

ulb/ mc/