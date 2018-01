Źródło: MAGAZYN DGP

To nie jest tak, że przyszedł zły PiS i zaburzył nam integrację z innymi kulturami. Bo my od trzech dekad siedzimy w swojej norze, i choć ostatnio chętnie uciekamy do lepszego świata, to jednak nie chcemy wpuszczać do tej nory innych - w rozmowie z Mirą Suchodolską mówi Wojciech Burszta.