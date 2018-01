Niezależnie od tego dwóch sędziów, których chce z szeregów Iustitii usunąć śląski zarząd stowarzyszenia, zrezygnowało z członkostwa w organizacji, nie czekając na decyzję kolegów – poinformował PAP prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz po wieczornym spotkaniu sędziów zrzeszonych w stowarzyszeniu.

Podczas czwartkowego spotkania członkowie śląskiego oddziału Iustitii podjęli natomiast uchwałę potępiającą sędziów, którzy przyjęli stanowiska prezesów, a także tych, którzy zgodzili się kandydować do KRS i sędziów popierających te kandydatury.

Kilka tygodni temu zarząd śląskiego oddziału Iustitii złożył wniosek o wykluczenie siedmiu sędziów, którzy przyjęli stanowiska nowych prezesów z rąk ministra Zbigniewa Ziobry, a także wiceprezesów. To sędziowie: Rafał Stasikowski, Karolina Lewińska (prezes i wiceprezes SO Katowice), Arkadiusz Cichocki (prezes SO Gliwice), Marcin Kulikowski (prezes SR Tarnowskie Góry), Barbara Klepacz (wiceprezes SR Gliwice), Ewa Żarkiewicz-Marek (prezes SR Ruda Śląska) i Małgorzata Tracz (SR Dąbrowa Górnicza).

Wniosek zarządu miał być głosowany w czwartek. Jak wyjaśnił Markiewicz, został on wycofany ze względu na planowane zmiany w statucie stowarzyszenia – mają nad nimi dyskutować członkowie Iustitii na zebraniu delegatów za dwa tygodnie. „Do sprawy wrócimy po zmianie statutu” - zapowiedział sędzia. Jak poinformował, nie czekając na decyzję z członkostwa w stowarzyszeniu zrezygnowała sędzia Lewińska i sędzia Klepacz.

Markiewicz mówił wcześniej PAP, że domagając się usunięcia ze stowarzyszenia siedmiu sędziów zarząd śląskiego oddziału Iustitii nie ocenia merytorycznie działalności nowych prezesów, lecz sam fakt, że wzięli udział w procedurze, którą stowarzyszenie uważa za niezgodną z konstytucją. Osoby te postąpiły wbrew celowi stowarzyszenia – przekonuje sędzia.

„Kluczową sprawą jest główny cel naszego stowarzyszenia, czyli działanie w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Ta procedura wyrzucania prezesów sądów, bez żadnego uzasadnienia, przez ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego jest w naszym przekonaniu oczywistym zamachem na niezależność sądownictwa, stąd też branie udziału w takiej procedurze zmierza do osłabienia sądownictwa” - powiedział sędzia Markiewicz.

Kiedy przed kilkoma tygodniami na portalu wpolityce.pl pojawiła się informacja o planowanym usunięciu prezesów z Iustitii sędziowie ci – po próbie uzyskania komentarza przez PAP - nie chcieli odnosić się do tej sprawy. Jedna z sędziów oświadczyła pisemnie, że nie otrzymała oficjalnej informacji aby miała zostać wykluczona. Inni odmawiali komentarza lub nie znaleźli czasu na rozmowę.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka