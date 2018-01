DM BOŚ podniósł rekomendację Ciechu do 'trzymaj', wycenę do 60 zł



Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska podnieśli rekomendację dla Ciechu do "trzymaj" ze "sprzedaj" oraz ceną docelową do 60 zł z 45 zł, wynika z raportu datowanego na 18 stycznia.

W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 60,4 zł. Na zamknięciu wczorajszej sesji kurs wynosił 61,25 zł.

"Podwyższamy długoterminową fundamentalną rekomendację do trzymaj (poprzednio sprzedaj) oraz krótkoterminową rekomendację (relatywną do rynku) do przeważaj (poprzednio niedoważaj) biorąc pod uwagę wspomniane wyżej pozytywne perspektywy wyników za IV kw. 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

"Podwyższamy zarówno nasze krótkoterminowe, jak i długoterminowe prognozy wyników finansowych. Nasza prognoza średniocyklicznej powtarzalnej EBITDA spółki rośnie 625 mln zł (575 mln zł poprzednio). W długim horyzoncie zakładamy 475 mln zł skor. EBITDA w segmencie sody i 125 mln zł EBITDA w segmencie organicznym." - czytamy dalej.

(ISBnews)