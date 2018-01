ME: Projekt Baltic Pipe otrzyma 33 mln euro dofinansowania z UE



Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Projekt połączenia systemów gazowych Polski i Danii gazociągiem Baltic Pipe otrzyma 33 mln euro dofinansowania ze środków funduszu Łącząc Europę, poinformowało Ministersto Energii.

"Promotorzy projektu połączenia gazowego Polska-Dania otrzymają 33 mln euro wsparcia na prace projektowe tej inwestycji. Dofinansowanie pochodzić będzie ze środków z funduszu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility). Decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy finansowej dla projektu, który posłuży zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego w regionie Morza Bałtyckiego i Europie Środkowej, zaakceptowały 25 stycznia 2018 r. państwa członkowskie UE" - czytamy w komunikacie.

Projekt połączenia gazowego Baltic Pipe otrzyma wsparcie finansowe na realizację zadań w Polsce i Danii.

"Uzyskanie kolejnego dofinansowania dla gazociągu Baltic Pipe jest istotne w kontekście prowadzonych prac projektowych. Naszym celem jest płynne uzyskanie wszystkich pozwoleń administracyjnych dla tego niezwykle priorytetowego dla Polski projektu" - powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

W ramach wcześniejszego konkursu w 2015 r. projekt otrzymał już wsparcie w wysokości 400 tys. euro na realizację studium wykonalności.

Za realizację projektu odpowiada polski operator sieci przesyłowych Gaz-System z partnerem z Danii, spółką Energinet.dk.

Connecting Europe Facility (CEF) to specjalny instrument finansowy Unii Europejskiej, z pomocą którego ma być realizowana budowa kluczowej infrastruktury liniowej w transporcie, energetyce i telekomunikacji. Łączny budżet CEF na energetykę na lata 2014-2020 wynosi 5,3 mld euro, a wsparcie finansowe możliwe jest do uzyskania wyłącznie na działania wspierające realizację Projektów wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej (PCI - Projects of Common Interest).

(ISBnews)