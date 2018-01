Googleplex

Google, które powstało w 1998 roku, w 2003 wynajęło kompleks budynków w sercu Doliny Krzemowej od Silion Graphics Inc (SGI). Trzy lata później odkupiło je i wraz z pracowniami architektonicznymi z San Francisco przygotowało nowy campus.

Założenie było takie, by nie budować jednego wielkiego centrum, przeszklonego wieżowca, tylko zespół budynków, które współgrałyby z publicznymi parkami tego niedużego miasta w Kalifornii. Budynki zaprojektował Clive Wilkinson, z założeniem stworzenia przestrzeni, która ma wspierać pracę zespołową i kreatywność.

Kompleks składa się z czterech głównych i kilkunastu mniejszych budynków o łącznej powierzchni 47 tysięcy metrów kwadratowych, w których pracuje dziś około 12 tysięcy osób.

Centrala

Centralne miejsce campusu, to budynek, w którym mieszczą się biura zarządu, w tym CEO Google Sundara Pichais. We wnętrzu budynku znajdują się gigantyczne gumowe piłki, w lobby stoi fortepian, na ścianie i schodach wyświetlane są bieżące zapytania wyszukiwarki Google.

GBikes

Jako że campus jest naprawdę rozległy i do poszczególnych jego budynków droga na piechotę zajmuje czasem nawet około pół godziny, to pracownicy poruszają się albo Uberami, albo, znacznie częściej, stojącymi wszędzie GBike, czyli miejskimi, kolorowymi, dostępnymi od ręki rowerami. Stały się one zresztą symbolem tego miejsca.

Pracownicy

Pracownicy Googleplexu noszą kolorowe plakietki oznaczające ich przynależność do grupy pracowników pełnoetatowych (plakietki białe), kontraktowych (czerwone), praktykantów (zielone) oraz operatorów skanerów, pracujących na potrzeby GoogleBooks (żółte). W zależności od koloru plakietki pracownicy są uprawnieni do korzystania z różnego typu przywilejów i udogodnień, takich jak darmowe posiłki, środki transportu czy wyjazdy integracyjne. Kompleks ma też oczywiście (bo dziś to już norma w siedzibach dużych technologicznych firm) wiele miejsc do fizycznego odpoczynku: baseny, boisko do siatkówki, siłownię, salę do treningu judo, czy ściany wspinaczkowe.

Jedzenie

Jedzenie jest niezwykle ważne w funkcjonowaniu campusu. Jako że w większości pracownicy dojeżdżają najczęściej z San Francisco, co wiąże się z koniecznością spędzenia rano co najmniej godziny w drodze, to Google campus oferuje im pełne wyżywienie: od śniadań, poprzez lunche, na kolacjach kończąc.

Michiel Bakker, szef Global Food Services, który odpowiada za wyżywienie w Googleplex opowiada, że we wszystkich siedzibach Google na całym świecie, w 56 państwach, każdego dnia serwowanych jest 150 tys. posiłków dla pracowników. Ale niewątpliwie największym wyzwaniem jest samo Googleplex. - Mamy pracowników z całego świata i staramy się, by oferta była zróżnicowana, ale także, by samo jedzenie było zdrowe, zawierało jak najwięcej lokalnych, sezonowych produktów – opowiada.

Kawiarnie

W campusie w około 30 restauracjach i dodatkowo w kilkunastu foodtruckach, które także należą do korporacji, serwuje się dziennie ok. 40 tysięcy posiłków. Nieoficjalnie wylicza się, że firma na wyżywienie pracowników wydaje rocznie blisko 80 mln dolarów. Pracownicy mają praktycznie nieograniczony dostęp do jedzenia, dodatkowo w budynkach, na korytarzach stoją owoce, przekąski, lodówki z wodą i napojami, a w wielu także działają kawiarnie. - W efekcie śmiejemy się, że każdy nowy pracownik Google przechodzi przez fazę “Google 15”, czyli na początku tyje 15 funtów (około 6 kg - przypis redakcji) - opowiadają nam pracownicy.

Największa położona w centrum restauracja pracownicza nazywa się Charlie’s po swoim pierwszym szefie kuchni Charlie Ayersi. Jest też jednym z popularniejszych miejsc spotkań w campusie.

Android

Pracownicy Google mają więcej zapewnionych przez firmę udogodnień. Z San Fransisco, East Bay czy South Bay przywożą ich bezpłatne, wyposażone oczywiście w wi-fi pracownicze autobusy, na campusie działa pralnia i fryzjer. Były także plany zbudowania mieszań, ale Mountain View nie wydało na to zgody. Jednym z głównych elementów, który przewija się przez cały campus jest wizerunek Androida, platformy operacyjnej Google.

Stan

Google zrobiło wiele, by campus (nazwany zresztą od Googolplex czyli liczby, której zapis dziesiętny składa się z jedynki i googola - czyli stu zer - ) nie był tylko zwykłym miejscem pracy. Stąd znajduje się w nim i replika Space Ship One (pierwszego prywatnego załogowego statku kosmicznego), i szkielet Tyranozaura Rexa, nazywanego Stan. Odkryto go niedaleko campusu i urzęduje w nim od 2006 roku.

Garage

Samo Google powstało w “garażu” Larrego Page i Sergeya Brin’a. A przynajmniej tak lubimy sobie wyobrażać początki największych dziś technologicznych firm. Dziś jednak w samym sercu Google działa nowy garaż, a konkretnie Google fab-lab nazwany Google Garage. To miejsce, gdzie pracownicy mogą eksperymentalnie, wykorzystując nowe technologie (np. druk 3D), ale także tradycyjne (krawiectwo, stolarstwo) pracować nad najbardziej nawet szalonymi pomysłami jakie przyjdą im do głowy. Wielu z nich właśnie tu spędza 20 proc. czasu pracy, które zgodnie z założeniem mogą wykorzystywać dowolnie na specjalne projekty.