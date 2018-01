DM BDM podniósł wycenę Cognoru do 2,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'



Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli cenę docelową Cognoru do 2,1 zł z 1,76 zł za akcję i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 24 stycznia.

W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 1,53 zł, w piątek na otwarciu wynosił 1,75 zł.

"Na rok 2018 staramy się uwzględnić wyższe koszty wytworzenia (elektrody, ceramika) oraz presję na wzrost wynagrodzeń. Jednocześnie jednak liczymy na utrzymanie dobrych dla Cognoru spreadów (cena wyrobu vs cena złomu). Dlatego na 2018 rok prognozujemy erozję r/r EBITDA do 121,7 mln zł. Jest to z obecnej perspektywy założenie zachowawcze i w trakcie 2018 roku nie wykluczamy zmiany naszego bieżącego scenariusza bazowego. Poprawy rentowności spodziewamy się w 2019 roku i wtedy EBITDA w modelu rośnie do ponad 135 mln zł" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 49,9 mln zł w 2017 r., a przychody sięgną 1 761 mln zł.

(ISBnews)