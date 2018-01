iFun4all wypuści na rynek grę 'Far Peak' na bazie projektu 'BlindnBluff'



Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - iFun4all wypuści na rynek grę "Far Peak", która powstała na bazie roboczego projektu "Blind'n'Bluff", podała spółka.

„'Far Peak' jest przede wszystkim nastawiony na opowiadanie historii inspirowanej prawdziwymi doświadczeniami światowej sławy himalaistów lat 80-tych XX wieku. W najnowszej grze spółka wykorzystała fragmenty kodu oraz animację, która powstawała na potrzeby 'Blind'n'Bluff'. Spółka wciąż rozwija nowy tytuł i rozważa przeniesienie elementów mechaniki z "Far Peak" do dwóch kolejnych własnych produkcji" – czytamy w komunikacie.

„'Far Peak' to nasza próba złożenia hołdu polskiemu himalaizmowi. Mamy nadzieję, że projekt pozwoli nam na przekazanie wiedzy na temat tej niesamowitej 'drogi życia' – powiedział prezes iFun4all Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.

Tytuł powstał na bazie „Blind'n'Bluff" i ewoluował w kierunku dojrzałej historii osadzonej w ciekawej scenerii, z realnie oddanymi relacjami międzyludzkimi, trudnymi decyzjami etycznymi do podjęcia, a także mechanikami rozgrywki wykorzystującymi real world data (element rozszerzonej rzeczywistości), wskazano w informacji.

„Doświadczenie zdobyte przy poprzedniej produkcji, jaką była gra 'Serial Cleaner' oraz aktualne trendy rynkowe skłoniły nas do podjęcia decyzji o całkowitym zredesignowaniu oraz zremasterowaniu projektu" – wskazał Mielcarek.

Jednocześnie dodał, że spółce zależało na tym, aby „Far Peak" wpisał się w specjalizację studia. iFun4all prowadzi prace badawczo-rozwojowe w ramach programu GameINN, koncentrując się na technologii real world data.

„Ogłoszonym projektem iFun4all potwierdza założenia do zaktualizowanej strategii biznesowej. W grudniu gamedeveloper informował, że w najbliższych 12 miesiącach planuje dwie premiery gier, jednocześnie pracując nad trzema tytułami" – podsumowano w informacji.

iFun4all to niezależny producent gier wideo. Firma powstała w 2009 r. jako spółka córka Bloober Team. Od 2014 roku spółka tworzy gry z segmentu mid-core. Specjalizuje się w tworzeniu tytułów wykorzystujących "Real World-Data" - informacje ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. Akcje spółki zadebiutowały we wrześniu 2016 roku na rynku NewConnect.

(ISBnews)