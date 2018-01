WIG 20 wzrósł na zamknięciu o 0,43 proc. do 2.600,48 pkt., WIG również zwyżkował o 0,45 proc. do 66.861,37pkt, a mWIG 40 poszedł w górę o 0,40 proc. do 5.018,59 pkt.

Obroty akcjami wyniosły ponad 636 mln zł, z czego ponad 458 mln zł na akcjach z WIG 20. Liderem obrotów jest PKN Orlen (103 mln zł). Kurs spółki zwyżkował o 3,8 proc. (po spadku w czwartek na zamknięciu o 5,3 proc.) i był to najmocniejszy wzrost wśród blue chipów.

Spadkom wśród największych spółek przewodził z kolei PGNiG (-2,3 proc.).

Spółka poinformowała w czwartek wieczorem, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę w zakresie dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego Polskiej Spółki Gazownictwa, która zakłada obniżkę cen i stawek opłat sieciowych średnio o 7,37 proc.

"Informacja jest oczywiście negatywna i może oznaczać spadek przychodów o maksymalnie 350 mln zł (bazując na wynikach PGNiG w 2016 roku). Chociaż nie oznacza to jeszcze automatycznie obniżenia wyniku operacyjnego w takiej samej skali, to spółce będzie wyjątkowo trudno pokryć brakującą sumę z innych obszarów działalności" - napisał Robert Maj, analityk Ipopema Securities w raporcie.

Wśród średnich spółek (z mWIG 40) najmocniejsze, ponad 3-proc. wzrosty odnotowały: Budimex, Dino Polska oraz Grupa Azoty. Najmocniej, o ponad 2-proc., spadla natomiast wycena Amrestu.

Na szerokim rynku wzrostami przy relatywnie wysokich obrotach wyróżniły się m. in.: Bytom (+6,4 proc.), Gino Rossi (+5,3 proc.) oraz Agora (wzrost o 7,98 proc. do 14,20 zł).

Analitycy DM mBanku, w raporcie z 26 stycznia, podwyższyli dziewięciomiesięczną cenę docelową akcji Agory do 18,9 zł z 18 zł wcześniej, podtrzymując jednocześnie zalecenie "kupuj".

Anna Unton (PAP Biznes)