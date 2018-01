W.Brytania: Minister ds. Brexitu przedstawił rządowe plany negocjacji

Źródło: PAP

Brytyjski minister ds. wyjścia z Unii Europejskiej David Davis oświadczył w piątek, że dąży do szybkiego sfinalizowania umowy w sprawie okresu przejściowego po Brexicie, kiedy to Londyn będzie miał już prawo do prowadzenia własnej polityki handlowej.