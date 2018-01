Rosja: Aleksiej Nawalny został wypuszczony na wolność

Źródło: PAP

Aleksiej Nawalny został wypuszczony bez sporządzenia protokołu przez policję, ale złożył zobowiązanie do nieopuszczania miejsca zamieszkania - podała w niedzielę jego adwokat Olga Michajłowa. Policja podwiozła go do stacji metro Awtozawodskaja, gdzie mieszka.