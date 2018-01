Pfleiderer uruchomił linię lakierniczą za 12 mln euro w zakładzie w Leutkirch



Warszawa, 29.01.2018 (ISBnews) - Pfleiderer Group uruchomiła nową linię lakierniczą w zakładzie w Leutkirch, wartą 12 mln euro, podała spółka. Linia pomoże spółce dostosować moce produkcyjne do potrzeb rynku. Realizacja projektu, który jest częścią długoterminowego programu inwestycyjnego, wpłynie też pozytywnie na efektywność grupy pod względem kosztów i wydajności.

"Naszym celem jest zwiększenie przychodów grupy do poziomu ok. 1,2 mld euro w 2021 r. Będziemy mogli to osiągnąć dzięki inicjatywom ukierunkowanym na wzrost mocy produkcyjnych w zakresie wysokomarżowych produktów takich jak nowa linia lakiernicza" - powiedział prezes Tom K. Schäbinger, cytowany w komunikacie.

Nowa linia produkcyjna umożliwia korzystanie z innowacyjnego systemu HotCoating do tworzenia wysokomarżowych produktów Pfleiderer. Opracowana technologia jest bezkonkurencyjna na rynku, a nowa linia lakiernicza w zakładzie spółki o długości 165 m jest obecnie największą linią lakierniczą wykorzystującą system HotCoating na świecie, podkreślono także.

"Jednym z założeń strategii Pfleiderer Group jest stały rozwój w zakresie produktów z wartością dodaną, na których osiągane są najwyższe marże i które wyróżniają produkty Grupy od konkurencyjnych. Portfolio produktowe będzie rozszerzane o kolejne wzory dekoracyjne i powierzchnie inspirowane nowymi trendami i tworzone w odpowiedzi na potrzeby klientów" - czytamy dalej.

Spółka przypomina, że strategia do 2021 r. zakłada stabilne nakłady inwestycyjne na średniorocznym poziomie ok. 70 mln euro, łącznie z nakładami odtworzeniowymi w wysokości ok. 20 mln euro rocznie. Realizacja strategicznych projektów takich jak uruchomienie linii lakierniczej w Leutkirch, "Czteropak inwestycyjny" w Grajewie, linia do produkcji blatów i projekt Dynasteam w Wieruszowie, linia szlifierska w największym zakładzie w Neumarkt, oraz rozwój spółki Silekol pomogą osiągnąć cele jakimi są m.in. wzrost wyniku EBITDA oraz osiąganych marż.

Strategia zakłada wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do poziomu ok. 1,2 mld euro za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. Celem jest również wzrost rentowności skonsolidowanej EBITDA do poziomu co najmniej 16% wartości przychodów ze sprzedaży za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., co powinno oznaczać również wzrost zysków.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)