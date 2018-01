Modernizacja połączenia między Bydgoszczą a Kostrzynem nad Odrą ma polepszyć komunikację pasażerską i usprawnić przewozy towarowe. Obejmuje poprawę bezpieczeństwa i komfortu pasażerów. Wykonaniem studium wykonalności inwestycji zajmie się biuro projektowe TPF Sp. z o.o. Zlecenie wykona za ok. 5,3 mln zł netto.

Biuro ma wskazać rekomendowane warianty modernizacji i elektryfikacji linii 18 i 203 do dalszych szczegółowych analiz. Wybór optymalnego wariantu planowany jest w pierwszym kwartale 2019 r., a wykonanie pełnej dokumentacji na drugi kwartał 2019 r.

Celem studium wykonalności jest wypracowanie optymalnego wariantu realizacyjnego inwestycji na liniach nr 18 i 203, na trasie o długości 255 km w celu poprawy komunikacji pasażerskiej w regionie m.in. przez zelektryfikowanie połączenia z Bydgoszczy i Torunia do Gorzowa Wlkp., w przypadku potwierdzenia takiej konieczności w analizach, i dalej przez Kostrzyn nad Odrą do Szczecina.

„Definitywnie to dopiero wykaże studium, na jakich warunkach i w jakim zakresie będziemy realizować ten projekt, ale myślę, że potrzeby są nam znane, tak że studium powinno potwierdzić konieczność elektryfikacji tej linii” – powiedział PAP członek zarządu, dyr. ds. realizacji inwestycji PKP PLK S.A. Arnold Bresch.

Dodał, że przygotowanie inwestycji to jest najważniejszy etap realizacji projektu. „Po zrealizowaniu studium wykonalności będziemy wiedzieli, jaka jest cena prac budowlanych, będziemy mieli przygotowane materiały przetargowe na wyłonienie wykonawców. Wtedy to jest już ten najprostszy, można powiedzieć etap realizacji inwestycji, bo najtrudniej to znaleźć się na liście projektów do realizacji, to mamy za sobą” – wyjaśnił Bresch.

„To znakomita informacja dla mieszkańców Gorzowa, ale nie tylko, dla mieszkańców Kostrzyna, Krzyża, Piły i Bydgoszczy. Dla nas to historyczny moment. Przez całe lata czekaliśmy na tę chwilę. Przez te wszystkie lata, kiedy w Gorzowie mówiło się o konieczności elektryfikacji linii 203, to tylko się mówiło, obiecywało, deklarowało. Dzisiaj po prostu się dzieje, a mam nadzieję, że w nowej perspektywie unijnej, która za chwileczkę zacznie finansować nowy KPK (Krajowy Program Kolejowy – PAP) stanie się po prostu faktem” – powiedziała obecna na konferencji prasowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Dodała, że podpisanie umowy na wykonanie studium wykonalności, to najważniejszy krok ku elektryfikacji tej linii.

„To jest niezmiernie ważne z punktu widzenia możliwości komunikacyjnych naszego regionu. Właściwie jest to przełom. Myślę, że dla sytuacji gospodarczej i tzw. konkurencyjności naszego regionu rozumianej jako możliwość osiągania sukcesów gospodarczych również inwestycja ogromnie ważna. Również kontekst nowych możliwości dla połączeń międzynarodowych, to wszystko jest bardzo istotne” - powiedział wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Planowana modernizacja linii 18 i 203 ma poprawić dostępność transportu kolejowego dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, m. in. przez likwidację ograniczeń prędkości jazdy pociągów i modernizację peronów na stacjach i przystankach. Poprawi się również bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego poprzez modernizację przejazdów kolejowo – drogowych.

Elektryfikacja linii 203 na odcinku z Piły do Kostrzyna nad Odrą jest szczególnie ważna dla Gorzowa Wlkp. To jedno z nielicznych polskich miast tej wielkości, do którego nadal mogą dojechać jedynie pociągi o napędzie spalinowym.

PKP PLK prowadzą obecnie w Gorzowie wartą 115 mln zł (brutto) inwestycję związaną z modernizacją kolejowej estakady kolejowej w tym mieście. To najdłuższy tego typu obiekt w kraju, liczy przeszło 2 km długości, powstał w latach 1905-1914.

Wzmocniona konstrukcja estakady zapewni odpowiednią nośność dla sprawnego i bezpiecznego ruchu pociągów; będzie możliwe dobudowanie drugiego toru oraz elektryfikacja linii. Zakończenie prac budowlanych na estakadzie jest planowane we wrześniu br.

Na konferencji w Gorzowie rzecznik ministerstwa infrastruktury Szymon Huptyś powiedział, że dzięki Krajowemu Programowi Kolejowemu w ciągu najbliższych kilku lat w polską kolej i szlaki kolejowe zostanie zainwestowanych 67 mld zł.

Za istotny uznał także program inwestycji dworcowych, obejmujący modernizację prawie 200 budynków dworców w kraju oraz strategię taborową przewoźnika PKP Intercity, który zainwestuje prawie 7 mld zł w modernizację i zakup nowego taboru.

„Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk postawił bardzo jasny cel. Naszym celem jest polska kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna. Jest to cel ambitny, ale każda podpisana umowa, taka jak dzisiejsza, przybliża nas do tego celu” – powiedział Huptyś. (PAP)

autor: Marcin Rynkiewicz

edytor: Jacek Ensztein